تخصيص 91 مليار جنيه لدعم الخبز بموازنة 2024-2025

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت“موازنة المواطن” أن موازنة العام المالي الحالي 2024-2025، تتضمن مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، منها 91 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، و36 مليارا لدعم البطاقات التموينية، يستفيد منها 62.2 مليون مواطن.

وأضافت “موازنة المواطن” ، التي أصدرتها وزارة المالية اليوم، أنه تم تخصيص 2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين في الموازنة، و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

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وأشارت إلى أنه سيتم توفير 40 مليار جنيه لتمويل برامج“معاش ضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة” بموازنة 2024-2025، مما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 5 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستهدفين من البرنامج بنسبة 25% لتصل نسبة الزيادة منذ أبريل 2023 إلى نحو 40%.

وأوضحت أن دعم برنامج الإسكان الاجتماعي في موازنة العام المالي الحالي بلغ نحو 11.9 مليار جنيه، وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، كما يستهدف البرنامج دعـم 330 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال 2023-2024 بلغ 69 ألفا و255 شخصا.

وقد أصدرت وزارة المالية اليوم تقرير“موازنة المواطن” تحت عنوان“معا.. نبني ونتطور”، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي.

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