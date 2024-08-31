تخصيص 91 مليار جنيه لدعم الخبز بموازنة 2024-2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت“موازنة المواطن” أن موازنة العام المالي الحالي 2024-2025، تتضمن مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، منها 91 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، و36 مليارا لدعم البطاقات التموينية، يستفيد منها 62.2 مليون مواطن.
وأضافت “موازنة المواطن” ، التي أصدرتها وزارة المالية اليوم، أنه تم تخصيص 2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين في الموازنة، و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
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وأشارت إلى أنه سيتم توفير 40 مليار جنيه لتمويل برامج“معاش ضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة” بموازنة 2024-2025، مما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 5 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستهدفين من البرنامج بنسبة 25% لتصل نسبة الزيادة منذ أبريل 2023 إلى نحو 40%.
وأوضحت أن دعم برنامج الإسكان الاجتماعي في موازنة العام المالي الحالي بلغ نحو 11.9 مليار جنيه، وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، كما يستهدف البرنامج دعـم 330 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال 2023-2024 بلغ 69 ألفا و255 شخصا.
وقد أصدرت وزارة المالية اليوم تقرير“موازنة المواطن” تحت عنوان“معا.. نبني ونتطور”، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي.
المصدر:
MENAFN31082024000202011048ID1108623092
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