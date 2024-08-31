وزيرا العدل والاتصالات يوقعان بروتوكول تطوير منظومة التقاضي باستخدام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع وزيرا العدل المستشار عدنان فنجري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، اليوم بمقر وزارة العدل بمدينة العلمين، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تطوير عملية تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة آليا باستخدام تكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي في المحاكم المصرية.
وذكر بيان لوزارة العدل، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن ميكنة محاضر الجلسات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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وأضافت وزارة العدل أن البروتوكول يهدف إلى تسهيل ورفع كفاءة عملية كتابة محاضر جلسات المحاكمة عن طريق استخدام محرك يعمل على تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن آلية العمل تقوم على ربط محرك تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب – والذي جرى تطويره من خلال مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – بالتطبيق المستخدم من قبل
وزارة العدل، والتكامل بينهما لتدوين محاضر الجلسات آليا، مع إتاحة تشغيل التطبيقات الخاصة بنظر قضايا تجديد الحبس الاحتياطي داخل (٦٦) قاعة“تجديد الحبس عن بُعد”.
وأشارت إلى أن التطبيق يستهدف أيضا تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية، والاقتصادية.
المصدر:
MENAFN31082024000202011048ID1108623051
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