وزيرا العدل والاتصالات يوقعان بروتوكول تطوير منظومة التقاضي باستخدام الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) وقع وزيرا العدل المستشار عدنان فنجري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، اليوم بمقر وزارة العدل بمدينة العلمين، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تطوير عملية تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة آليا باستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم المصرية.

وذكر بيان لوزارة العدل، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن ميكنة محاضر الجلسات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

موضوعاتإطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية غدًا إتاحة تحصيل مستحقات“التموين” لدى المخابز البلدية من خلال مكاتب البريد %2.4 زيادة في إيرادات“سولت” السويسرية لخدمات المحمول خلال 6 أشهر

وأضافت وزارة العدل أن البروتوكول يهدف إلى تسهيل ورفع كفاءة عملية كتابة محاضر جلسات المحاكمة عن طريق استخدام محرك يعمل على تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن آلية العمل تقوم على ربط محرك تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب – والذي جرى تطويره من خلال مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – بالتطبيق المستخدم من قبل

وزارة العدل، والتكامل بينهما لتدوين محاضر الجلسات آليا، مع إتاحة تشغيل التطبيقات الخاصة بنظر قضايا تجديد الحبس الاحتياطي داخل (٦٦) قاعة“تجديد الحبس عن بُعد”.

وأشارت إلى أن التطبيق يستهدف أيضا تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية، والاقتصادية.

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