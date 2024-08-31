إتاحة تحصيل مستحقات التموين لدى المخابز البلدية من خلال مكاتب البريد

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الهيئة القومية للبريد المصرى، على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتى تبلغ 4650 مكتبا على مستوى الجمهورية.
وأضافت الوزارة، أن هذا التعاون يأتى تسهيلاً على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددهم 30 ألف مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع فى فروع مكاتب البريد المصرى لصالح هيئة السلع التموينية.
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وستبدأ مكاتب البريد فى العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية من غداً الأحد، هذا بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعلياً سواء عن طريق البنوك أو غيرها.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والعمل على الاستفادة من تكامل قواعد البيانات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى ضبط منظومة الدعم تكنولوجياً.
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