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إتاحة تحصيل مستحقات التموين لدى المخابز البلدية من خلال مكاتب البريد

8/31/2024 11:04:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الهيئة القومية للبريد المصرى، على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتى تبلغ 4650 مكتبا على مستوى الجمهورية.

وأضافت الوزارة، أن هذا التعاون يأتى تسهيلاً على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددهم 30 ألف مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع فى فروع مكاتب البريد المصرى لصالح هيئة السلع التموينية.

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وستبدأ مكاتب البريد فى العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية من غداً الأحد، هذا بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعلياً سواء عن طريق البنوك أو غيرها.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والعمل على الاستفادة من تكامل قواعد البيانات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى ضبط منظومة الدعم تكنولوجياً.

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