تنفيذ 91 مشروعاً للمياه والصرف بالشرقية بتكلفة 7 مليارات جنيه خلال 10 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان، إن الوزارة انتهت من تنفيذ 91 مشروعاً للمياه والصرف فى محافظة الشرقية بتكلفة 7 مليارات جنيه خلال 10 سنوات.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً لمياه الشرب“إنشاء محطات – توسعة محطات”، بطاقة 792.5 ألف م3 يومياً، وتنفيذ 78 مشروعا للصرف الصحى، بمحافظة الشرقية، ومنها مشروعات ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.
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وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جار إنهاء وتنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الشرقية، بهدف تحسين الخدمة وزيادة الضغوط، وتشمل 6 وحدات مياه فائقة الجودة بمناطق“طاروط – القرين – كفر الحمام – كفر الجراية – المانسترلى – الرحمانية”، كما يجرى تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر، وهى، مشروع إعادة تأهيل صرف صحى الزقازيق، ومشروع صرف صحى منشأة أبوعمر، ومشروع توسعات شبكات صرف صحى مدينة بلبيس.
وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى بمحافظة الشرقية، 160 منطقة ريفية، نسبتها 31.4% من المناطق الريفية، ويقطنها أكثر من مليونى نسمة، بما نسبته 34.7% من سكان الريف، بينما جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ165 منطقة ريفية، نسبتها 32.4% من المناطق الريفية، ويقطنها مليون و673 ألف نسمة، بما نسبته 28.9% من سكان الريف، ويتم العمل بتلك المناطق من خلال الهيئة القومية للمياه والصرف، وعدد من الجهات ذات الصلة، وبعضها ضمن المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”.
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