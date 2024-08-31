تنفيذ 91 مشروعاً للمياه والصرف بالشرقية بتكلفة 7 مليارات جنيه خلال 10 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، الإسكان، إن الوزارة انتهت من تنفيذ 91 مشروعاً للمياه والصرف فى محافظة الشرقية بتكلفة 7 مليارات جنيه خلال 10 سنوات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً لمياه الشرب“إنشاء محطات – توسعة محطات”، بطاقة 792.5 ألف م3 يومياً، وتنفيذ 78 مشروعا للصرف الصحى، بمحافظة الشرقية، ومنها مشروعات ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.

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وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جار إنهاء وتنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الشرقية، بهدف تحسين الخدمة وزيادة الضغوط، وتشمل 6 وحدات مياه فائقة الجودة بمناطق“طاروط – القرين – كفر الحمام – كفر الجراية – المانسترلى – الرحمانية”، كما يجرى تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر، وهى، مشروع إعادة تأهيل صرف صحى الزقازيق، ومشروع صرف صحى منشأة أبوعمر، ومشروع توسعات شبكات صرف صحى مدينة بلبيس.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى بمحافظة الشرقية، 160 منطقة ريفية، نسبتها 31.4% من المناطق الريفية، ويقطنها أكثر من مليونى نسمة، بما نسبته 34.7% من سكان الريف، بينما جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ165 منطقة ريفية، نسبتها 32.4% من المناطق الريفية، ويقطنها مليون و673 ألف نسمة، بما نسبته 28.9% من سكان الريف، ويتم العمل بتلك المناطق من خلال الهيئة القومية للمياه والصرف، وعدد من الجهات ذات الصلة، وبعضها ضمن المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”.