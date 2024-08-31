وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

(MENAFN
- Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سير العمل بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، بمحافظة القاهرة.
وتجول وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، بموقع مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والأبراج التى تم ويجرى تنفيذها، والتقيا بعدد من السكان المستفيدين بوحدات السكن البديل، واستمعا لطلباتهم، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية طلبات السكان طبقاً للقواعد المقررة.
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وأشار الوزير، إلى أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يشمل مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، ويتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضى (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالى 134 وحدة، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.
وأضاف الوزير، أنه جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوى على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها وحدات سكنية بمساحات مختلفة، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضى وأول وثان، تحتوى على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوى على أماكن انتظار السيارات وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2، موجهاً بالإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والمتابعة الأسبوعية لمعدلات التنفيذ.
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