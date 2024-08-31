وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سير العمل بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، بمحافظة القاهرة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، بموقع مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والأبراج التى تم ويجرى تنفيذها، والتقيا بعدد من السكان المستفيدين بوحدات السكن البديل، واستمعا لطلباتهم، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية طلبات السكان طبقاً للقواعد المقررة.

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وأشار الوزير، إلى أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يشمل مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، ويتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضى (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالى 134 وحدة، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأضاف الوزير، أنه جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوى على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها وحدات سكنية بمساحات مختلفة، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضى وأول وثان، تحتوى على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوى على أماكن انتظار السيارات وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2، موجهاً بالإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والمتابعة الأسبوعية لمعدلات التنفيذ.