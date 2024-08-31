اليمن.. شاب ينهي حياة والدته بـ7 رصاصات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لقيت امرأة في العقد السادس من عمرها مصرعها مساء السبت برصاص ابنها بمنطقة الحضن بمديرية لودر بمحافظة ابين اليمنية.
ووقعت الحادثة في قرية ساكن ال هزم بمنطقة الحضن حيث باشر شاب يعمل جنديا في الوية العمالقة والدته اطلاقا بالنار اسفر عن مصرعها على الفور .
وقال مواطن في القرية ان والدة الشاب متزوجة من اخر بعد وفاة والد الشاب ورعايتها له .
وبحسب الشاهد فان الشاب حاول قتل والدته وزوجها الا ان والدته كان الضحية لإطلاق النار الذي قام به، حيث أصيب بـ 7 رصاص أدت لوفاتها فورا.
وقال مواطنون في القرية ان الشاب تعاطى المخدرات خلال الأشهر الماضية الامر الذي دفعه لاحقا تحت تأثيرها الى ارتكاب جريمته المنكرة .
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