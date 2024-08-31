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اليمن.. شاب ينهي حياة والدته بـ7 رصاصات

8/31/2024 10:07:49 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لقيت امرأة في العقد السادس من عمرها مصرعها مساء السبت برصاص ابنها بمنطقة الحضن بمديرية لودر بمحافظة ابين اليمنية.

ووقعت الحادثة في قرية ساكن ال هزم بمنطقة الحضن حيث باشر شاب يعمل جنديا في الوية العمالقة والدته اطلاقا بالنار اسفر عن مصرعها على الفور .

وقال مواطن في القرية ان والدة الشاب متزوجة من اخر بعد وفاة والد الشاب ورعايتها له .

وبحسب الشاهد فان الشاب حاول قتل والدته وزوجها الا ان والدته كان الضحية لإطلاق النار الذي قام به، حيث أصيب بـ 7 رصاص أدت لوفاتها فورا.

وقال مواطنون في القرية ان الشاب تعاطى المخدرات خلال الأشهر الماضية الامر الذي دفعه لاحقا تحت تأثيرها الى ارتكاب جريمته المنكرة .

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