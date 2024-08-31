زيادة ملحوظة بعدد القضايا في المحاكم الشرعية الاردنية

MENAFN - Khaberni) خبرني – كشف قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة السبت، عن تسجيل زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية العام الماضي، مع الحفاظ على نسبة إنجاز عالية، حيث سجلت المحاكم الشرعية نحو 129,013 قضية، بزيادة قدرها 10,339 قضية مقارنة بالعام 2022، وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا المفصولة 98.7 %.

وجاء إعلان هذه الإحصاءات خلال مؤتمر صحفي عقده الربطة في مقر دائرة قاضي القضاة، لعرض نتائج التقرير الإحصائي السنوي للدائرة للعام الماضي، بما في ذلك أوضاع المحاكم الشرعية، بحسب الغد.

وفي البيان الصحفي الرسمي للربطة، بيّن أن المحاكم فيما يخص التوثيقات الشرعية، وثقت

326,000 حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، وتم تسجيل معظمها في يوم تقديم الطلب.

وفيما يتعلق بعمل مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية، فقد شهدت ارتفاعا في عدد الحالات التي تم تسويتها، واعتبرها الربطة انعكاسا لنجاح الجهود المبذولة لحل النزاعات الأسرية بالطرق السلمية، مبينا أن عدد الحالات التي تم التعامل معها ارتفع إلى 81,862 حالة في عام 2023، بزيادة نسبتها 11 % عن العام 2022، كما تم تسجيل 40,513 اتفاقية في مكاتب الإصلاح الأسري، بينما جرت تسوية 9,102 حالة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو إجراءات قضائية.

ولهذه الاتفاقيات، قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي، ويمثل تسجيلها رغبة الأطراف في حل النزاعات الأسرية عن طريق التراضي، باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي.

إلى ذلك، أشار الربطة إلى أن التقرير هذا العام،

يتضمن بيانات مهمة عن أعمال المحاكم الشرعية في المملكة وإنجازاتها، بالإضافة إلى جهود المحاكم الشرعية في القدس الشريف، التي تمثل أحد محاور الوصاية الهاشمية على المقدسات، وتوليها الدائرة عناية واهتماما خاصا.

وأوضح، بأن دائرة قاضي القضاة تقدم 158 خدمة عبر الوحدات التنظيمية التابعة لها والمحاكم الشرعية على مختلف درجاتها واختصاصاتها، والبالغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة في جميع مناطق المملكة والقدس الشريف.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات لدى دائرة قاضي القضاة أشار الربطة أيضا إلى أن هناك، زيادة ملحوظة في استخدام الدفع الإلكتروني وبطاقات الأسرة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة إلكترونيا خلال عام الماضي حوالي 48 مليون دينار، بارتفاع قدره 10.4 % مقارنة بالعام 2022.

كما ارتفع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية إلى 28,471 بطاقة، مع تحويل 106 مليون دينار لهذه البطاقات.

وعن زواج من تقل أعمارهم عن 18 عاما، كشف الربطة عن "تسجيل انخفاض ملحوظ" في حالات الزواج للفئة العمرية للأشخاص بين سن 16 و18 عاما، ما اعتبره انعكاسا لجهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري.

وفي هذا السياق انخفضت عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في عام 2022 إلى 5,072 العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 8.5 %.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائية، تخص عدد حالات الزواج لمن هم بين سن 16-18 عاما، الخاصة بالإناث، فيما بلغ عدد حالات الزواج الخاصة بذات الفئة العمرية من الذكور83 حالة زواج فقط العام 2023، مقابل 143 بين الذكور للعام 2022.

وأظهر التقرير رفض منح 187 طلب إذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عاما، عبر مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسرية، ومنح 3356 إذن بالزواج لهذه الفئة العمرية عن العام 2023.

إلى ذلك، بين التقرير انخفاض في حالات الطلاق التراكمي، حيث شهدت المحاكم الشرعية انخفاضا بنسبة

4.8 % في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بواقع 1,292 حالة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2022 حوالي 26,756 حالة، بينما سجل في 2023 حوالي 25,464 حالة. وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته 5.9 %، وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة. ولفت التقرير إلى أن الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نحو



73 % من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.

ولفت الربطة إلى الدور الكبير الذي يقوم به معهد القضاء الشرعي في تأهيل الكوادر القضائية وأعوان القضاء الشرعي وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة. حيث قدم المعهد خلال عام 2023، 45 برنامجا تدريبيا شارك فيها 1,030 متدربا من قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي والمحامين الشرعيين. وسيواصل المعهد تنفيذ دورات دورات المقبلين على الزواج وفقا للتعليمات الناظمة، مع التركيز على تطوير محاور التدريب وموضوعاته.