دبي تستحوذ على 65 % من التراخيص التجارية الجديدة بالإمارات في 8 أشهر

اختص قطاع الأعمال في دبي بأكثر من 65 % من التراخيص الجديدة، التي سجلت ببيئة الأعمال في الدولة خلال العام الجاري، مستقطبة 73 ألف ترخيص جديد، تم تسجيلها في كافة أنشطة الأعمال، خلال الأشهر الثمانية المنقضية من العام الجاري، من إجمالي 112 ألف ترخيص جديد سجلت في بيئة الأعمال المحلية، منذ بداية 2024، وفقاً لبيانات السجل الاقتصادي الوطني بوزارة الاقتصاد.

وتحافظ دبي على ريادتها كمقصد الأول للمستثمرين نحو تأسيس الشركات والمشاريع في الإمارات، وفق بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني، أمس السبت، حيث نما إجمالي الترخيص المسجلة بها بأكثر من 15 % عن إجمالي التراخيص المسجلة بالإمارة بنهاية العام الماضي، ليتجاوز الإجمالي 543 ألف ترخيص حتى نهاية شهر أغسطس، محافظة على حصة تقارب 60 % من إجمالي التراخيص المسجلة في بيئة الأعمال بالدولة البالغ أكثر من 912 ألف ترخيص.

وتوضح بيانات السجل الاقتصادي استحواذ دبي ضمن الشركات العاملة بها على أكبر عدد من التراخيص المسجلة لأنشطة الشركات الدولية الأجنبية، إلى جانب الحصة الأكبر لتراخيص الشركات الخليجية العاملة في الدولة.

وتصنف دبي والإمارات بشكل عام ضمن لائحة وجهات تأسيس الأعمال الأكثر جذباً على الصعيد العالمي، وفي الصدارة إقليمياً وعربياً، وفق تصنيفات الكثير من المؤسسات البحثية الدولية مثل ((Mauve))، وغيرها، والتي أكدت تميز بيئة الأعمال بالإمارات بالانيسابية وتنافسية وسرعة الإجراءات وكبيئة حاضنة لتأسيس الأعمال المتطورة، إلى جانب التنوع في الأنماط القانونية لتأسيس الشركات.

وأظهر السجل أن حصة التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي بلغت 18.4 % من إجمالي التراخيص التجارية بالدولة، مرتفعة من 154.3 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي إلى 168 ألف ترخيص بنهاية أغسطس، وكانت الحصة الأكبر للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد سواء عبر الرخص المزدوجة أو التراخيص كلاً على حدة، إلى جانب تراخيص فروع الشركات الأجنبية.

وجاءت إمارة الشارقة بحصة بلغت 11.6 % من إجمالي التراخيص الممنوحة بالدولة بأكثر من 106.2 آلاف ترخيص، ضمت عدداً كبيراً من فروع الشركات من الإمارات الأخرى، وفروع شركات أجنبية، حيث تصدرت الأشكال القانونية للتراخيص كلاً من أنماط الشركات الفردية، ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

وقارب إجمالي التراخيص الممنوحة في إمارة رأس الخيمة 60 ألف ترخيص، كانت الحصة الأكبر منها في المناطق الاستثمارية، بينما توزعت بقية التراخيص بين كل من الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والاستثمارية في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.