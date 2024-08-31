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«لايف نيشن» تستضيف «آفتر لايف» 6 ديسمبر في أبوظبي

8/31/2024 7:25:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت ((لايف نيشن)) الشرق الأوسط عن استضافة فعالية ((آفتر لايف)) المرتقبة لأول مرة في أبوظبي يوم 6 ديسمبر المقبل في حديقة بوابة ياس، وذلك بالتعاون مع ((ميرال))، الشركة المتخصصة في مجال تطوير الوجهات الترفيهية في أبوظبي.

وتَعِد الفعالية بتقديم تجربة لا تنسى في عرضها الأول بأبوظبي، مع عرضين لاثنين من أشهر الفنانين العالميين هما: ليلى بينيتيز وريبوك وكاسيان. كما ستشهد الفعالية عرضين خاصين لكل من مارك، الذي يقدم موسيقى وي دونت فولو، وأنيام، الذي يقدم جينيسيس، ليمنحا الحضور تجربة تجسد مفهوم الإبداع الموسيقي، وتعكس هوية فعالية ((آفتر لايف)).

وتختتم الفرقة الثنائية تيل أوف أس فعالية الأمسية المميزة بعرض موسيقي غير مسبوق. ولاقت الفعالية أصداء إيجابية واسعة على مستوى العالم، بفضل أسلوبها الفريد في مجال الموسيقى الإلكترونية، وهي من إبداع فرقة الغناء الثنائية تيل أوف أس.

وتضم ((آفتر لايف)) جميع مقومات العروض الآسرة، بما فيها المؤثرات البصرية وتقنيات إنتاج الصوت المتطورة وتصميم الإضاءة الفريدة، لتخلق أجواء استثنائية، يمتزج فيها الواقع مع الخيال. وينفرد كل عرض من عروض الفعالية بأجوائه الخاصة والمبتكرة، ليأخذ الحضور في رحلة موسيقية تأسر الحواس، وتنقلهم إلى بعد مختلف.

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