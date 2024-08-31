«مفازا للاستثمار» تضخ 100 مليون درهم في مشاريع بدبي

حققت شركة ((مفازا للاستثمار))، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تقدماً ملحوظاً في أعمالها خلال الفترة الماضية، حيث استثمرت في أكثر من 10 قطاعات أعمال، وتعاملت مع ما يقرب من 12 شركة، كجزء من عمليات إعادة هيكلة الاستثمار والأعمال الخاصة بها، وتستعد الشركة لمزيد من التوسع على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تخطط لنمو كبير في محفظتها، باستثمار 100 مليون درهم في قطاعات العقارات والعيادات الصحية والتعليم.

وأكد الدكتور عبد السلام محمد عالم الفضاء الهندي، رئيس مجلس إدارة شركة مفازا للاستثمار أن: ((دبي استطاعت أن تحقق التنمية المستدامة، وتواكب آخر التطورات التي يشهدها العالم، بما فيها ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعلها محطة مهمة لكبار رجال الأعمال الذين عملوا على التعاون المشترك مع الإمارات على أكثر من صعيد، خاصة أن دبي تعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وتساعد على توسيع التعاون التجاري المشترك، والاستثمار في القطاعات كافة)).