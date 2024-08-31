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إطلاق «شورلاين» في جزيرة المرجان برأس الخيمة

8/31/2024 7:25:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة داماك العقارية عن توسعها في دولة الإمارات عبر إطلاق أول مشاريعها في إمارة رأس الخيمة ((شورلاين من داماك)).

ويتكون المشروع الذي يقع في جزيرة المرجان، من 17 طابقاً ويضم وحدات سكنية فاخرة مؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم وشقق دوبليكس، وتم تصميم المشروع بالتعاون مع الفنان العالمي فينسنت فودمر الشهير بمجموعته الفاخرة بابوليكس (BABOLEX)، ويتميز التصميم بأنه يجمع بين التفاصيل الفنية المعاصرة والفخامة، بما يوفر أعلى درجات الراحة للسكان.

يعد هذا التعاون هو الثاني بين داماك وبابوليكس، بعد مشروع ((كورال ريف من داماك)) في دبي.

يأتي هذا المشروع تأكيداً على التزام داماك بنهجها الراسخ في خلق تجارب عيش فاخرة تجمع بين الفخامة والتصاميم المعاصرة، حيث يقدم ((شورلاين من داماك)) الذي يقع في الجزيرة 4 ضمن جزيرة المرجان مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك: ((نحن سعداء بدخول إمارة رأس الخيمة من خلال مشروعنا الرائد شورلاين من داماك في جزيرة المرجان، حيث سنعمل على تقديم تجارب معيشة فاخرة واستثنائية في هذه الإمارة، التي تشهد نمواً متسارعاً، وباتت وجهة رئيسية للعيش الفاخر، وقبلة للمستثمرين.

ما يميز هذا المشروع الجديد هو موقعه الحيوي على الواجهة البحرية، وإطلالاته المباشرة على الخليج العربي، وقربه من المعالم الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى تصميمه العصري المستوحى من تعاوننا مع مجموعة بابوليكس الفاخرة، لذا نحن على ثقة بأن هذا المشروع سيكون استثنائياً بكل شيء)).

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