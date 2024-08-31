سبتمبر حافل بالفعاليات في مكتبة محمد بن راشد

تواصل مكتبة محمد بن راشد، مسيرتها الرائدة في إثراء المشهد الثقافي، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات المتميزة خلال شهر سبتمبر الجاري. تبدأ الفعاليات مع جلسة بعنوان ((أصحاب الإرادة))، التي تستضيف مجموعة من أصحاب الهمم، لتسليط الضوء على التحدّيات الحياتية الكبرى التي واجهتهم.

كما ستنظم المكتبة جلسة حواريةً بعنوان ((لقاء الأدب والنقد))، التي ستسلط الضوء على المجموعة القصصية ((ربطة شَعر))، الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي 2023. بمشاركة كاتبة المجموعة سراب غانم، والناقدة د.مريم الهاشمي.

ذكاء

وفي سياق التوعية، تقدم المكتبة جلسة ((الذكاء العاطفي في العلاقات))، بالتعاون مع مستشفى الجليلة، تقدمها د.مها العلي.

وتستمر الفعاليات مع ورشة ((مفاتيح تربوية لأسر واعية))، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، التي تقدمها ناعمة الشامسي، كما تستضيف المكتبة الكاتبة العمانية بشرى خلفان، في ورشة عمل بعنوان ((تأسيس منهج الكتابة للرواية التأريخية)).

واحتفاءً بالشعراء الكبار، تنظم المكتبة جلسة بعنوان ((ابن البادية))، حيث تستعرض حياة وإرث الشاعر الراحل علي بن سلطان بن بخيت العميمي. ويشارك فيها الإعلامي وليد المرزوقي، ود.راشد المزروعي، ود.سلطان العميمي، ود.عبدالعزيز المسلم. وفي إطار استكشاف الثقافات المتنوعة، تنظم المكتبة جلسة بعنوان فلسفة ((الإيكيجاي)) اليابانية، للدكتورة أمل عمر حامد.

وسيحظى زوّار المكتبة بفرصة استثنائية للاستمتاع بتجربة سينمائية فريدة، تجمعهم بالمخرج نواف الجناحي، وتقدم من خلالها مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة. كما ستنظم المكتبة ورشة ((العقول المستدامة)) لسلمى الهاجري، والتي تركز على الابتكار في التفكير.

وفي إطار أدب الرحلات، تقدم المكتبة ورشة عمل بعنوان ((مذكرات رحلة)) للكاتب إبراهيم الذهلي، فيما تختتم الفعاليات مع اليوم العالمي للترجمة، حيث ستُعقد جلسة حوارية تجمع مجموعة من المترجمين والمهتمين، لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي في الترجمة.