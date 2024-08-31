الأخلاق الحقيقية لبدو الخليج

حينما تُسَخّر السينما والدراما لتشويه المجتمعات والتحريض عليها، والتسويق لروايات مليئة بالتضخيم والمبالغات، تصبح أداة سلبية موجهة، تستهدف العقول والنفوس لغايات ومآرب ممنهجة.

ومن صور ذلك، توظيف واقعة فردية معينة، حصلت من فرد تجاه فرد، لتوجيه الإساءات العامة الشاملة لمجتمعات ودول بكاملها، والأدهى أن تكون هذه الواقعة الفردية نفسها مليئة بالزيادات التي تخرجها عن نطاق ما قد حصل فعلياً، إلى نطاق واقع مخترع مختلق موهوم، لا حقيقة له، لا على نطاق زيادات طفيفة لدواعي الأمور الفنية، بل على نطاق أوسع من ذلك بكثير، بما يوحي بقصدية الإساءة، وهذا بالضبط ما جرى في الفيلم المسمى بحياة الماعز، والذي يظهر حياة العمال في دول الخليج عموماً، والسعودية خصوصاً، على أنها حياة مأساوية مليئة بالإهانة والإذلال والحط من الكرامة إلى أبعد حدود، لدرجة أن يعامل هذا الإنسان أسوأ من معاملة الحيوان، ويتم التسويق لذلك على أنه واقع مجتمع وحقيقة دولة.

ولو تجاوزنا سلفاً عن الفيلم كسيناريو، وما في شريط أحداثه من تضخيم وسوداوية، فإن مشهداً واحداً يلخص الهدف المنشود، وذلك عندما نستعرض الفيلم في مراحله الأخيرة، وهو يحكي مركز شرطة للدولة السعودية، يتعامل ضباطه بكل قسوة وغلظة مع العمال، وكأنهم بلا كرامة ولا قيمة، ثم يوقفونهم في صفين متقابلين، وكأنهم سلع معروضة، ليأتي كفلاؤهم كالمشترين في سوق النخاسة، ليتعرفوا إليهم ويجرونهم جر المعيز، إن هذا المشهد وحده، يعكس ما في هذا الفيلم من أهداف موجهة للإساءة إلى الدولة السعودية خصوصاً، وإلى دول الخليج عموماً، والإساءة إلى البدو وأبناء هذه المنطقة، وخلق انطباع سيئ لدى العمالة، لتحريضهم وحثهم على الفوضى.

وهذه الحقيقة التي ذكرناها، قد أقر بها بعض الممثلين أنفسهم، الذين شاركوا في الفيلم، فقد قدم بعضهم الاعتذار، مبرراً مشاركته في الفيلم بعدم درايته بالأحداث كاملة، وأنه عندما شاهد الفيلم كغيره من الناس، وجد الإساءات والمشاهد السلبية تجاه المجتمع السعودي، مؤكداً أنه لو علم ذلك مسبقاً، لم يكن ليشارك في الفيلم، تحت أي ظرف كان.

ولو افترضنا جدلاً أن هذه الحادثة وقعت، كما وردت في الفيلم، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد حادثة فردية، كأي حادثة تقع في أي بلد تجاه عامل أو سائح أو أي فرد كان، فهل من المصداقية في شيء عرض هذه الحادثة الفردية، وكأنها الأصل والعموم والظاهرة المستشرية التي تعكس أخلاق مجتمع وثقافته؟!

ولو افترضنا مرة أخرى أن مثل هذه الحادثة وقعت تجاه بعض العمال، فإن هناك الآلاف المؤلفة من العمال الذين وجدوا في دول الخليج كل الاحترام، وبنوا أنفسهم مادياً واقتصادياً، بل اشترى بعضهم عمارات في بلدانهم، ولا يزال أولادهم وأحفادهم يقطنون دول الخليج إلى يومنا هذا، معززين مكرمين.

والمنصف يعلم تماماً حرص دول الخليج على رعاية حقوق العمال وحفظها، ومن ذلك، سن التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حقوقهم، وتحقق لهم العدالة الناجزة، في حال وقوع أي ظلم عليهم، فلماذا يتم تجاهل هذا الواقع المشرق كله، والتركيز على واقعة أو وقائع فردية، وبشكل مضخم، لا يمت إلى الواقع بصلة، فضلاً عن استجرار هذه الواقعة من سنين مضت، ليجتمع في هذا الفيلم تشويه الماضي وإهمال الحاضر.

إن العرب أصحاب أخلاق حميدة، وكرم وسخاء واحترام للضيوف، كانوا على هذه الخصال قبل البعثة النبوية، واستمروا على ذلك بعدها، ولا أدل على ذلك اليوم من أن الملايين يقصدون هذه البلدان، ليتمتعوا فيها بالحياة الكريمة، نعم، قد يخرج بعض الأفراد عن هذا الإطار العام، ليمثلوا بذلك حالات شاذة، فهم يمثلون أنفسهم، لا مجتمعاتهم ولا دولهم، ومن الغريب أنه بمجرد عرض هذا الفيلم، انبرت كثير من الحسابات المشتملة على صور معرفات وهمية، إماراتية وسعودية وعمانية وغيرها، للتحريش بين دول الخليج، ونشر الفرقة والفتنة، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الأمر موجّه، لخلق الاضطراب في دول الخليج، والإساءة إليها.

ولذلك، فإن من واجب العقلاء أن يغلقوا الأبواب على الذباب الإلكتروني، ويتصدوا لهذه الآفة، وليعلم هؤلاء المتصيدون أنهم الخاسرون، لأن أصحاب الخليج صغيرهم وكبيرهم، يدركون عراقة أخلاقهم وكرمهم وحسن تعاملهم مع الآخرين، وأن ثمرة هذه الأخلاق، قد وجدها من ينعم في هذه الدول الطيبة من كافة الأعراق والجنسيات.