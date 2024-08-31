سحابة الحزن في الأيام الثلاثة

كأن المُدن الثلاث كانت على موعد مع هجمات ثلاث، راحت تستهدفها في أيام ثلاثة على التوالي، في عز حر الصيف.

كانت مدينة زولينجن الألمانية، هي صاحبة الموعد الأول، وكانت البداية عندما اتجه شاب إلى موقع يقام فيه حفل غنائي، ثم راح يطعن عدداً من مرتادي الحفل بطريقة عشوائية، وكانت الحصيلة في الآخر مقتل ثلاثة منهم، وفي مرحلة لاحقة، تبين أن الطاعن شاب سوري لاجئ إلى ألمانيا، من منطقة دير الزور، وأن اسمه عيسى، وأن عمره 26 عاماً.

كان ذلك في يوم الجمعة 23 أغسطس، فلما جاء السبت، بعدها بساعات قليلة، كان على مدينة لا جراند موت الفرنسية في جنوبي البلاد، أن تصادف موعدها، فتقدم شاب إلى كنيس يهودي في المدينة، وأشعل حريقاً، ولكنه لم يتسبب في سقوط ضحايا. وعندما تعقبت الشرطة ذلك الشاب، جرى ضبطه بعد الحادث بوقت قصير، وتبين أنه شاب جزائري نظامي، أي أنه دخل البلاد بطريقة شرعية، حسبما نقلت وكالات الأنباء التي أذاعت الخبر، وراحت تتابعه.

وما كادت ساعات أخرى تمر، حتى كانت مدينة سيدني الأسترالية على موعد مع شاب ثالث، نفذ عملية طعن، بما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، بينهم شرطي، ولم تكن الشرطة الأسترالية عند كتابة هذه السطور قد تبينت شيئاً بعد عن هوية الشاب، ولا عما إذا كان أحد أو جهة تقف وراءه؟.

وهكذا كانت أيام الجمعة، والسبت، والأحد، في الأسبوع الأخير من أغسطس، أياماً غير سعيدة بالنسبة للألمان والفرنسيين والأستراليين. وكانت سحابة الحزن بين الشعوب الثلاثة، وكأنها مظلة امتدت بينهم، على ما بين ألمانيا وفرنسا وأستراليا من مسافات.

وعندما هرع المستشار الألماني أولاڤ شولتز، إلى موقع الطعن في زولينجن، أبدى أسفه على ما وقع، وقال إنه سيشدد قواعد اللجوء إلى بلاده، وأنه لا حل آخر، ما دام الشاب مرتكب الجريمة لاجئاً، وما دام الحادث حلقة في سلسلة من حلقات مماثلة أو شبيهة.

وحين تأتي الوقائع الثلاث بهذا الترتيب الزمني، فلا يمكن الحديث عن أن ذلك قد تم بالصدفة، أو على الأقل لا يمكن القطع بذلك، إلى أن يتضح العكس، ولا يمكن كذلك القطع بأن كل شاب في مكانه في الحالات الثلاث، كان يتصرف من تلقاء نفسه، أو يتحرك من دماغه، ولم يكن أحد وراءه يوجهه إلى حيث سوف يطعن أو يشعل النار في الكنيس.

ومن بين تفاصيل الحادث الأول في المدينة الألمانية، أن تنظيم داعش تبناه، وأعلن مسؤوليته عنه، بعد وقوعه بوقت قليل. والحقيقة أنه من طول ما تبنّى داعش حوادث شبيهة، فإن المرء يشك في مدى صلة التنظيم بحادث كهذا أو بسواه، لأنه من الجائز جداً ألا يكون للدواعش علاقة بالموضوع، ولكنهم لا يجدون مانعاً في تبنيه، على أساس إظهار قوة التنظيم واستمراريته أولاً، ثم على أساس ركوب العملية نفسها ثانياً.

هذا وارد، وعكسه وارد أيضاً، وبالدرجة نفسها من الاحتمالية، لأن انتهازية تنظيم مثل داعش، لا يمكن أن تكون غائبة عن أحد.

ولكن على جانب آخر، لا يمكن أن تتابع الوقائع الثلاث، ثم لا يخطر ببالك مظاهرات اليمين المتطرف في بريطانيا قبل أسابيع معدودة، وكيف أن الذين انخرطوا فيها كانوا ينطقون بعداء صريح لوجود المهاجرين أو اللاجئين من أمثال الشاب السوري عيسي، أو الشاب الجزائري النظامي، أو الشاب الذي ارتكب عملية الطعن في سيدني.

مثل هذه الوقائع الثلاث، تعطي اليمين المتطرف مبرراً في ما يفعله، وتمنحه سلاحاً في يده، وتجعله في نظر كثيرين على حق في ما يتبناه ويمارسه، وفي كل الحالات، يظل المبرر زائفاً بالطبع، لأن إقدام الشاب عيسى على ارتكاب عملية الطعن في المدينة الألمانية، لا يعني أن كل الشبان السوريين اللاجئين إلى ألمانيا، أو إلى غيرها، هُم مثله، وكذلك الحال بالضبط مع الشاب الجزائري النظامي، فالتعميم خطأ لا شك، ولا يمكن أخذ الجالية السورية في ألمانيا بجريرة واحد منها، ولا أخذ الجالية الجزائرية في فرنسا، بذنب واحد فيها.. لا يمكن، وليس ذلك من العدالة ولا من الإنصاف في شيء.

ولا يزال كل عربي أو مسلم مدعواً باستمرار إلى إظهار احترامه للبلد الذي يستضيفه، وكذلك الالتزام بقوانينه وقواعد العيش على أرضه، فهذا مما سوف يبتعد بالتعميم عن نطاق أي حادث، وهذا مما سوف يخفف من وطأة أي عملية على أهل البلد الذي تقع فيه.