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ذكريات الحاج الوصلاوي!

8/31/2024 7:25:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من لا يحفظ ماضيه، لن يحفظه مستقبله، من منطلق هذه القاعدة، تولّدت لدى الحاج خميس سالم الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الوصل رغبة في إصدار كتاب جديد ((إلى أبنائي.. سأخبركم بشيء ما)) يركز عن تجربته في الرياضة والدراسة كونه أحد أقطاب المسيرة الرياضية في الدولة، تعرفت على الحاج خميس سالم منذ الثمانينيات، فهو يحمل على عاتقه هموم الرياضة ويعشقها من خلال توليه العديد من المناصب الرياضية كرئيس لاتحاد السباحة لثلاث دورات متتالية وعضو باتحاد الكرة في دورات عدة ونال عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية، كما أنه من مؤسسي نادي الوصل.

هذه الأنشطة الرياضية المتعددة، جعلته من القلة، الذين يقفون متصدين رافعين شعار كي لا يضيع تاريخنا الرياضي، لأن حفظ التاريخ يحتاج لحب العمل والجهد المتواصل والمصداقية والأمانة والدقة والصبر، والمتابعة الميدانية، ولأجل ذلك، العمل التوثيقي، مهنة ذات أهمية في بلدان أخرى، فمن خلال التوثيق لا تضيع الأحداث، في مهب الريح، ما قدمه ((خميس بن سويدان)) من تواريخ مهمة في مسيرته كرياضي وكمواطن عاش فترات متعددة اعتبرها جزءاً من توثيق تاريخ وطن ومبادرة طيبة تستحق أن تكون محور حلقة نقاش عقدت أمس بمجلس الدكتور إبراهيم كلداري بحضور كوكبة من أهل الرياضة والعمل والمعرفة، استمعوا إلى حكايات وذكريات الحاج الوصلاوي، حيث استثمر توقيتاً مناسباً بعد الثنائية التاريخية للوصل، وبلا شك المبادرة جيدة.

جميل أن نسمع بين فترات متباعدة عن مبادرات من بعض أفراد الأسرة الرياضية لتوثيق تاريخهم الرياضي، وذلك من خلال إصدار مطبوعات، ومعظم الجهات تبادر وتطرح فكرة توثيق تاريخها أو إنجاز حققته، لتقدر الجهة المعنية صاحبة المبادرة أهمية الموضوع وحجم المسؤولية والجهد والعمل الذي يجب أن تقوم به.. عمل جميل فشكراً للحاج على ذكريات الزمن الجميل.. والله من وراء القصد

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