ماذا لو.. صنعنا حظوظنا الجيدة؟

قد نقع فريسة للحسرة والندم، بسبب عبارة ترددت علينا كثيراً، وهي ((في العمر فرصة واحدة لا تتكرر، ومن المهم اقتناصها وإلا ذهبت بلا عودة)). غالباً ما يرددها الكسولون الذين ليست لديهم القدرة على صناعة الفرص واقتناص الحظوظ. من الممكن أن تتكرر الفرص، أو صناعة فرص وحظوظ جديدة.

ما هو الحظ؟ عبارة عن التقاء الفرصة مع الاستعداد، بالتالي، لا يمكننا اللحاق بالحافلة إذا كنا نقف في الجانب الخاطئ من الطريق، وكلما وقفنا على محطات أكثر، زادت فرص اللحاق بعدد أكبر من الحافلات، كذلك هو الحظ الذي يجب أن يكون مبنياً على الاستعداد والسعي. الإيجابية والنظرة، هي استعداد جيد، بشرط أن تكون متزنة داعمة للسعي والمثابرة، واستخدام الأدوات الصحيحة.

بلا شك، الخروج من دائرة الراحة، وأخذ ولو القليل من المخاطرة المحسوبة، يعد استعداداً جيداً لصناعة الحظ. بعض الفرص تحتاج إلى ارتداء النظارة الصحيحة، لرؤيتها بوضوح، بالإضافة إلى أن الاستماع لصوت القلب والحدس. بالرغم من اختلاف صوت القلب عن صوت العقل، إلا أن السابق قد يرشد إلى فرص وحظوظ، وكأنه يرى ما وراء الأشياء قبل حدوثها.

يجب علينا أحياناً إسكات صوت العقل، والذي قد يكون مشوشاً بسبب برمجة سابقة، تمنع صناعة فرص وحظوظ جديدة، خاصة تلك التي لم نعتد عليها من قبل. صناعة الحظ لا يعني أبداً الاستعداد للفرصة ذاتها فقط، وإنما التهيؤ للتعامل مع كل الظروف المصاحبة لها.

ماذا لو تيقنا بأن الفرص لا تتوقف، وتأتي باستمرار؟ ماذا لو انتقلنا من مربع انتظار الحظ إلى صناعته، عبر أخذ المبادرة، وتذكير أنفسنا بأن الفرص والحظ الجيد كالنهر الجاري، وأن كل لحظة هي فرصة تصنع حظاً جيداً، إذا قمنا بأخذ القرار الصحيح؟.