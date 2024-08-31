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البطائح.. الريمونتادا والصدى!

8/31/2024 7:25:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كان ختام المشهد بين فريق البطائح والزعيم العيناوي، يدعوك للتأمل في أحوال الحياة وكرة القدم! لقد كان المشهد الأهم بعد انتهاء أول جولتين في دوري أدنوك للمحترفين، أنه العبرة المبكرة لكل الحالمين الباحثين عن إثبات الذات، ولكل الطامحين عن الألقاب والأمجاد معاً! ريمونتادا مدهشة لفريق البطائح، الذي قدر عليها، لكنها مؤلمة ومرعبة لفريق العين، بطل آسيا في موسم التحديات الخارجية والداخلية معاً.

العبرة تأتي في وقت مبكر، لعله يكون مفيداً، يسجل البطل الآسيوي ثلاثة أهداف متلاحقة، في دقائق معدودة من البداية، لدرجة أنه أشعرنا أنه أمام تسجيل رقم قياسي، لكنه لم يستمر كعادته، أصابته الآفة التي لا تحبها كرة القدم ولا الحياة، شعور بالتفوق والإعجاب بالذات والاستهانة بالمنافس، وفي نفس الوقت، شعور مضاد من الفريق الآخر، لا لكل مفاهيم الاستسلام والتنازل، بل مقاومة بدأت على استحياء، ثم استقوت شيئاً فشيئاً، لأن المناخ ملائم، وكانت النتيجة في النهاية كما شاهدنا واستغربنا، البطائح يتسلل بهدوء، يسجل الأول ثم الثاني ثم الثالث، يبلغ مرحلة التعادل، ولم يكتفِ، بل حاول جاهداً بشجاعة وإرادة أن يفوز، وكاد أن يكون له ما أراد، لولا صافرة النهاية التي أنقذت البطل!!

العين، بما فعله في نفسه، يتراجع مبكراً من مراكز الصدارة إلى مراكز الوسط، 4 نقاط بدلاً من 6، يترك مقاليد الأمر للنصر والشارقة وشباب الأهلي والوحدة، الذين حققوا العلامة الكاملة، أما البطائح، فيودع النقطة الأولى، وهي لا تساوي ثلاثاً فقط، بل تحدث في نفسه ما هو أهم، ربما تكون انطلاقة نحو ما لم يخطر بباله.

آخر الكلام

نعم، ما زلنا في البدايات الأولى من المنافسة، لكنها مشاهد ودلالات ودروس، لكن تبقى ريمونتادا البطائح هي الأكثر صدى لكل من يهمه الأمر، لا سيما مع فترة توقف المسابقة، من أجل إفساح المجال المونديالي لمنتخبنا الوطني، ولا تستغرب إذا قلت إن درس البطائح يبقى ملهماً لكل من يريد، حتى في المونديال!!

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