تجارة الصين الدولية من السلع والخدمات ترتفع %12 في يوليو

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات حوالي 4.24 تريليونات يوان في يوليو 2024، مسجلة زيادة بنسبة 12 % على أساس سنوي، وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية ((شينخوا))، أن صادرات وواردات البلاد من السلع والخدمات، بلغت من حيث القيمة الدولارية، 317.5 مليار دولار، و276.4 مليار دولار على التوالي، مسجلة فائضاً قدره 41.1 مليار دولار، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وبلغت قيمة صادرات السلع قرابة 2.04 تريليون يوان، في حين بلغت قيمة الواردات منها 1.6 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 431.6 مليار يوان. وبلغت قيمة صادرات الخدمات 228.8 مليار يوان، وقيمة وارداتها 367.1 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 138.2 مليار يوان.
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