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تجارة الصين الدولية من السلع والخدمات ترتفع %12 في يوليو

8/31/2024 7:25:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات حوالي 4.24 تريليونات يوان في يوليو 2024، مسجلة زيادة بنسبة 12 % على أساس سنوي، وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية ((شينخوا))، أن صادرات وواردات البلاد من السلع والخدمات، بلغت من حيث القيمة الدولارية، 317.5 مليار دولار، و276.4 مليار دولار على التوالي، مسجلة فائضاً قدره 41.1 مليار دولار، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وبلغت قيمة صادرات السلع قرابة 2.04 تريليون يوان، في حين بلغت قيمة الواردات منها 1.6 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 431.6 مليار يوان. وبلغت قيمة صادرات الخدمات 228.8 مليار يوان، وقيمة وارداتها 367.1 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 138.2 مليار يوان.

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