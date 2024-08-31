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«ترينت» الهندية تطلق بدبي علامتها التجارية للأزياء «زوديو»

8/31/2024 7:25:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختارت شركة ترينت التابعة لـ ((راتان تاتا)) الهندية دبي لإطلاق علامتها التجارية للأزياء ((زوديو)) مما يمثل إنجازاً مهماً لعملاق التجزئة الهندي، وتحت قيادة نويل تاتا، وافتتحت العلامة التجارية أول فروع ((زوديو)) في سيليكون سنترال مول التابع لمجموعة اللولو العالمية في واحة دبي للسيليكون، وتتراوح مساحة متاجر زوديو عادة من 7000 إلى 10000 قدم مربع.

ويأتي قرار ترينت بتوسيع عملياتها في الخارج في أعقاب نمو محلي كبير، ففي السنة المالية 2023-2024، سجلت الشركة زيادة ملحوظة بنسبة 50% في المبيعات، لتصل إلى مليون ونصف المليون دولار.

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