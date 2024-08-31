أداء قوي لقطاع السيارات في دبي بالنصف الأول

أكد الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة ((بورش)) الشرق الأوسط وأفريقيا، أن قطاع السيارات في دبي حقق أداءً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وقال في تصريحات لـ((البيان)): إن إمارة دبي يشهد نمواً قوياً ينعكس إيجاباً على قطاع السيارات. فدبي تتبع استراتيجية واضحة للنمو، وتستقطب الكوادر البشرية والاستثمارات من جميع أنحاء العالم. والجميع يستفيد من نمو الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السيّارات، مؤكداً أن مستقبل اقتصاد دبي يبدو أكثر إشراقاً وأتوقع أن يواصل تحقيق مزيد من النمو.

وأشار إلى أنه على صعيد العملاء، بدأت فترات الانتظار الطويلة لاستلام السيّارات تتقلّص، لكن الطلب يبقى قوياً. ويشهد العالم، ولا سيما الصين، فترة من الاضطرابات لكن منطقة الشرق الأوسط تبقى من المناطق القوية بالنسبة إلى شركة بورش.

وتابع: نلمس طلباً قوياً في سوق الإمارات، لكن كما ذكرتُ سابقاً، بدأت فترات انتظار العملاء لاستلام سيّاراتهم تتقلّص. وبصفتنا علامة تجارية فاخرة، ليس من الغريب أن نشهد طلباً أكبر من العرض، ولا سيّما على الطرازات الفاخرة والإصدارات المحدودة. لنأخذ طراز 911 على صعيد المثال، فأوقات الانتظار لاستلامه أطول مقارنةً بغيره من طرازات بورش، نظراً إلى شعبيّته وكثرة الإقبال عليه.

وحول مستقبل السيارات الكهربائية، قال: وضعت شركة بورش خططاً كبيرة ومهمة لإنتاج السيارات الكهربائية. فسيارة بورش ((تايكان)) الكهربائية بالكامل، التي طرحناها لأوّل مرة في السوق عام 2019، باتت من الطرازات الراسخة في محفظتنا على صعيد المنطقة والعالم، مع العلم أننا سنطرح قريباً أحدث إصدار منها. كما أننا اليوم في صدد التحضير لإطلاق سيارة ((ماكان)) الجديدة كلياً والكهربائية بالكامل في الربع الأخير من سنة 2024.

وأضاف: في إطار خطتنا للتحول الكهربائي، نطمح إلى أن تكون 80 % من سياراتنا كهربائية ‏بالكامل بحلول عام 2030. يتوقف ذلك طبعاً على الطلب الذي نلمسه من قبل العملاء وعلى مدى تطور حلول النقل الكهربائية والبنى التحتية المرتبطة بها في المنطقة.

وأوضح أن التحول نحو السيارات الكهربائية يشكل جزءاً مهماً من مستقبلنا، لكن ذلك لا يعني أننا سنتخلى عن الطرازات التي تعمل على الوقود وعن المركبات الهجينة القابلة للشحن الكهربائي، لنتيح للعملاء اختيار المحرّك الأنسب لهم. ستختلف وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية بحسب المناطق والأسواق، لذا لا بد من أن نحرص على تلبية جميع الاحتياجات.

وحول أزمة الرقائق، قال: بدأت فترات الانتظار لاستلام معظم طرازاتنا تتقلص لتعود إلى سابق عهدها نوعاً ما. ونلمس بوادر تحسّن في أزمة الرقائق، على الرغم من استمرار مشاكل واضطرابات عديدة على صعيد توريد المكوّنات والمواد، وآخرها الأزمة التي طالت أحد موردي الألمنيوم في أوروبا.

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