36.2 % نمو الشقق الفندقية الفاخرة بدبي في 6 سنوات

ارتفع عدد الشقق الفندقية الفاخرة في دبي بنسبة 36.2 % خلال 6 سنوات، ليصل عددها إلى 13.62 ألف شقة فاخرة، ضمن 85 منشأة بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 10 آلاف شقة فندقية فاخرة، ضمن 65 منشأة في يونيو 2018، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت البيانات أن الشقق الفاخرة في دبي ضمن المنشآت الفندقية من فئة ((خمس نجوم)) واصلت تحقيق مستويات نمو ثابتة من حيث حجم الطاقة الاستيعابية ونسب الإشغال، ونجحت في استقطاب المزيد من الاستثمارات، التي تسعى للاستفادة من التدفقات وارتفاع الطلب.

وكثفت العديد من السلاسل الفندقية العالمية والمحلية مساعيها لتوسيع حضورها في دبي، للاستفادة من الانتعاش السياحي، الذي تشهده الإمارة في ظل الخطط الحكومية، التي تستهدف تسريع الزخم السياحي للوصول إلى مستويات طموحة، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية ((D33))، الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي، وتكريس موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وشهد النصف الأول من العام الحالي افتتاح عدد من الفنادق ووجهات الإقامة الفاخرة، والتي شملت ذا لانا، أولى فنادق مجموعة دورشيستر كوليكشن في منطقة الشرق الأوسط، وسيرو ون زعبيل، أول فندق متخصص باللياقة البدنية في دبي، وفندق وشقق هيلتون دبي كريك.

وتواصل دبي تعزيز محفظتها الخاصة بالخيارات الفندقية مع خطط لافتتاح فنادق جديدة خلال العام الحالي، وذلك في إطار استراتيجية ممنهجة لزيادة عدد الفنادق، بهدف مواكبة الطلب العالمي، وضمان قدرة دبي على تزويد زوارها بمجموعة واسعة ومتنوعة من الخيارات، التي تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

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