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2.2 مليار درهم مشتريات الأجانب والمؤسسات بأسهم دبي من أول 2024

8/31/2024 7:25:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في أسهم سوق دبي المالي منذ مطلع العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.

ووفق رصد لـ ((البيان))، استناداً إلى بيانات رسمية من سوق دبي، سجل صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم 2.2 مليار درهم (محصلة شراء)، وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.

وتفصيلاً، حقق المستثمرون الأجانب ((العرب وغير العرب)) صافي شراء في سوق دبي بقيمة 1.3 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 32.85 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 31.55 مليار درهم.

ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي خلال العام الحالي، في ظل متانة اقتصاد الإمارة، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم.

وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي صافي شراء بقيمة ناهزت 862.7 مليون درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 34.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 34.06 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بأسهم دبي الثقة في السوق وآفاق نموه المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي يواصل فيه السوق جهوده لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.

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