احتدام الصراع على معدن الجاليوم الضروري لصناعة الرقائق

يواصل معدن الجاليوم (Gallium)، الذي يتم استخدامه في الهواتف الذكية، ومعدات الرادار، والكثير من الأشياء الأخرى، التفوق على وزنه بكثير. وبعدما ظل يباع ببنسات قليلة فوق تكاليف الإنتاج، فقد انسحب العديد من المنتجين خارج آسيا من سوق إنتاج المعدن في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

بموازاة ذلك، بدأت الصين في توسيع قدراتها لإنتاج المعدن، لتسيطر الآن على ما يصل إلى 98 % من إنتاج الجاليوم الأولي منخفض النقاء، وذلك وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وقد أصيب المشترون في بقية العالم بكثير من القلق عندما فرضت بكين ضوابط على التصدير خلال العام الماضي.

كما أدى ذلك إلى مضاعفة أسعار الجاليوم تقريباً في أوروبا، وتقييد الوصول إلى معدن رئيسي لصناعة الرقائق ذات التطبيقات المدنية والعسكرية. ومن المفارقة أن الجاليوم وفير للغاية. وهو منتج ثانوي من البوكسيت وخام الزنك.

وكان يتم استخراجه بكثرة قبل أن تجعله العوامل الاقتصادية كنزاً. وقد تضطر مصافي المعادن مثل شركة أتالكو التي يقع مقرها في لويزيانا، والتي تطلق على نفسها اسم ((آخر مصفاة عاملة للألومينا في الولايات المتحدة))، إلى العودة إلى الاهتمام به.

وتعكف شركة نيرستار، المملوكة لمجموعة ترافيجورا لتجارة السلع الأساسية، على تقييم منشأة مقترحة في مصهرها في تينيسي. وتقدر أن هذه المنشأة، التي بلغت تكلفتها 150 مليون دولار قبل عامين، يمكن أن تلبي 80 % من الطلب السنوي في الولايات المتحدة على كل من الجاليوم والجرمانيوم (Germanium)، وهو معدن مهم آخر يخضع لقيود التصدير الصينية. وقد تضطر الحكومات إلى تقديم مجموعة من الحوافز المالية، ولأموال موجودة بالفعل لهذا الغرض بالذات.

خذ على سبيل المثال قانون الإنتاج الدفاعي الأمريكي، الذي تم تصميمه للتخفيف من الاعتماد على الإمدادات الأجنبية وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية المحلية. وهناك أيضاً مجال لعودة المنتجين السابقين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك ألمانيا وكازاخستان والمملكة المتحدة.

ويمكن حشد مصادر أخرى. وعلى سبيل المثال، يمكن استخراج الجاليوم من رماد الفحم المتطاير، وهو منتج نفايات ناتج عن احتراق الفحم. لكن إعادة التدوير تعد عملية أكثر صعوبة بسبب وجود الزرنيخ السام في المركب الأكثر استخداماً.

ويذهب حوالي ثلثي الجاليوم إلى رقائق زرنيخيد الجاليوم. وتعد هذه، التي يتم تعزيزها على شكل رقائق، مفتاحاً للمكونات التي تمكن الاتصالات من الجيلين الرابع والخامس في الهواتف الذكية وكذلك مصابيح LED وأجهزة الاستشعار.

وهناك، علاوة على ذلك، حلول بديلة. فاستبدال الجرمانيوم يجعل الرقائق أكثر أماناً من الناحية البيئية، وبسبب توافر أحجام أكبر، يصبح الأمر أكثر فاعلية من حيث التكلفة. صحيح أن الجرمانيوم يخضع أيضاً لضوابط التصدير الصينية، لكن سهولة إعادة تدويره تمنحه عمراً أطول. إن النمو في تطبيقات نيتريد الجاليوم، وكثير منها في المجالات الدفاعية، يعني أن الطلب يتزايد.

وقد يضيق العرض بشكل أكبر، خصوصاً إذا أغلقت الصين، على سبيل المثال، الثغرة التي تسمح للمستخدمين النهائيين في الولايات المتحدة بالشراء من دول ثالثة مثل اليابان وكوريا الجنوبية. ومثلها مثل عمليات التبديل الأخرى، فإن استبدال معدن بآخر يتطلب وقتاً ومالاً. لكن من الواضح أنه لا بد من العثور على البدائل.

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