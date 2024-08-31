تباطؤ الإقبال على أسهم «إنفيديا» ليس أمراً سيئاً للأسواق الأمريكية

إذا كنت تتساءل عما إذا كانت الأسواق لا تزال تعيش موسم الصيف، فاسمح لي أن أوضح لك: إنها كذلك بالتأكيد، فشهر أغسطس الماضي يعد تقليدياً شهراً تزدهر فيه الأسواق ليلاً في صيف نصف الكرة الشمالي، وعام 2024 هو مثال جيد بشكل خاص.

هل تتذكرون تجارة الين؟ لا، ولا يتذكرها أحد، لكنها قبل حوالي ثلاثة أسابيع فقط كانت واحدة من عدة عوامل تم إضافتها إلى السلة، للمساعدة في محاولة فهم عمليات بيع سوق الأسهم السريعة الانعكاس، كما أن أسواق السندات والعملات تواصل في الوقت نفسه المبالغة في حجم التباطؤ الاقتصادي الأمريكي الوشيك، لكن الدليل الحقيقي على رحلات الخيال الصيفية يأتي من حجم التركيز، وبالذات هذا الأسبوع على أرباح شركة واحدة، وهي ((إنفيديا)).

والواقع أن المبالغة في الإثارة والحماس العام أمران معتادان في الأسواق، و((إنفيديا))، بعد كل شيء هي واحدة من أكثر الشركات قيمة على هذا الكوكب، ولكن الفترة التي سبقت نتائج الأسبوع المنقضي من شركة صناعة الرقائق التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها كانت صعبة، حتى وفقاً لهذه المعايير.

وقد قارن العديد من المحللين أهمية النتائج بأكثر البيانات الاقتصادية الأميركية تأثيراً، مثل التضخم أو رواتب القطاع غير الزراعي، وهي التقارير الوحيدة المنتظمة، التي قد يعيد مديرو الصناديق ترتيب المواعيد من أجلها. وكما أشار ((دويتشه بنك))، ((تشكل أرقام ((إنفيديا)) بالفعل حدثاً كلياً مهماً في حد ذاته يقف على قدم المساواة مع تلك المدخلات الرئيسية في السياسة النقدية الأمريكية)).

وهذا أمر قد يبدو غريباً ولكنه منطقي تماماً، نظراً للدور الضخم الذي تلعبه ((إنفيديا)) في دفع الأسهم الأمريكية والعالمية، ولكن الفائض الحقيقي الذي كشف عنه هذا ((الحدث الكلي)) هو ثقل توقعات المستثمرين، فقد تمكنت ((إنفيديا)) من مضاعفة إيراداتها بأكثر من الضعف، خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو، مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 30 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يصل هذا المبلغ في الربع الثالث إلى 32.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم بالفعل، لكن ماذا فعلت الأسهم بعد ذلك؟ لقد انخفضت في تداولات ما بعد السوق بنحو 6 %، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن بعض المستثمرين كانوا يبحثون عن توقعات أعلى قليلاً للربع الثالث. ويرى المحللون في بنك يو بي إس من بين آخرين أن هذا كان أمراً سخيفاً.

وكتب تيموثي أركوري، المحلل في البنك: ((هذا.. تجاهل للغابة بسبب بعض الأشجار))، وعكَس ذلك، كما قال، ((توقعات غير متماسكة وسخيفة إلى حد ما))، ونصح العملاء بالشراء مع انخفاض الأسهم، التي لا يزال يتوقع ارتفاعها بنسبة 20 %.

هذا شيء يجب أن نتذكره دائماً عن الأسواق: فهي تخبرك بالقليل جداً عما يحدث اليوم، وأكثر بكثير عما يعتقد المستثمرون أنه سيحدث غداً. في هذه الحالة هذه توقعات عظيمة حقاً. إن الانفجار في أسهم ((إنفيديا))– مع ارتفاعها بحوالي 800% أو نحو ذلك منذ بداية عام 2023- هو بالفعل انعكاس للإمكانات غير المثبتة إلى حد كبير حتى الآن للذكاء الاصطناعي.

لذلك تتلخص المهمة الآن في أن تثبت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قدرتها على الارتقاء إلى مستوى التوقعات. وفي هذه المرحلة سوف تعاقب الأسواق أي خلل أو تذبذب طفيف، حتى ولو لفترة وجيزة.

وهناك أسباب لتأكيد أن الانخفاض الإيجابي في منطقتين: الأول هو أنه في النهاية، باستثناء ما قد يحدث من كوارث تضخمية، فإن أسعار الفائدة تتجه للانخفاض، وهو ما أكده رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في ندوة السياسة النقدية في جاكسون هول مؤخراً.

السبب الآخر هو أنه على الرغم من هوس السوق بشركة ((إنفيديا)) فإن سوق الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقاً في حالة جيدة، حيث يشير بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إلى أن 80 % من الشركات الأمريكية تجاوزت توقعات الأرباح لكل سهم خلال الربع الماضي، والأهم من ذلك أن نسبة الشركات التي تقدم مفاجآت إيجابية آخذة في الازدياد.

وقال المحلل مانيش كابرا في البنك: إن استبعاد شركات ناسداك 100 التي تركز على التكنولوجيا من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأكبر يقدم أخباراً مشجعة، فنمو أرباح الشركات غير التكنولوجية يفوق قطاع التكنولوجيا اللامع، الذي استحوذ على الكثير من الاهتمام في الآونة الأخيرة.

((الموضوع الرئيسي الذي نلاحظه بوضوح هو الدوران - يجب أن يستمر الدوران من تداولات ((الفقاعة)) الضيقة إلى تداولات ((العرض)) الأوسع، حسبما لفت كابرا.

ومن المدهش أنه على الرغم من الضربة الكبيرة التي تعرضت لها أسهم ((إنفيديا)) خلال الأسبوع فقد استمر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الارتفاع، وربما من الآن فصاعداً سيتراجع التركيز الشديد على هذه الشركة، ولو قليلاً.

وتعد شارلوت دوغري، المتخصصة في الاستثمار في الأسهم في ((فيدريتد هيرميس))، من بين أولئك الذين يتوقعون أن يتم تحويل جزء من أرباح أسهم التكنولوجيا العملاقة هذا العام إلى بقية السوق، وهي ترى أن الفجوة في التقييمات بين عمالقة التكنولوجيا وبقية السوق كبيرة بشكل غير طبيعي، إذ تتجاوز 25 %.

وقالت: إن أسهم التكنولوجيا العملاقة قد تتسم ((بالضعف)) لبقية هذا العام، في حين تجد الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم وقتها للتألق أخيراً، لكن هذه الديناميكية الصحية تبقى مفتقرة إلى ((الألعاب النارية، التي تميز الارتفاع المذهل في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي))، ودعونا نكون صادقين، فهي مملة إلى حد ما، لكن مكاسب السوق واسعة النطاق وبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي على وشك البدء في خفض أسعار الفائدة هي أخبار إيجابية لا لبس فيها لمستثمري سوق الأسهم، ولا نتجاهل مهووسي التكنولوجيا قصيري الأجل - فهم حشد صعب المراس للغاية.

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