انفتاح التجارة .. كيف أنقذ العالم من أزمة غذاء محتملة؟

ثبت أن المخاوف بشأن وقوع طوارئ دولية نتيجة الجوع بعد الأزمة الاوكرانية الروسية ليس لها أساس من الصحة

من الصعب أن يمر يوم في وقتنا الحالي دون أن يقفز إليك أحدهم ليخبرك بأحدث التحذيرات حول أزمة غذائية دولية، أو أزمة أخرى محتملة، أو عن هشاشة العولمة. علاوة على تصور واسع النطاق في الولايات المتحدة بارتفاع أسعار البقالة بشكل مبالغ فيه، وأن هذا خطأ جو بايدن، ما دفع المرشحة الرئاسية الطموحة كامالا هاريس إلى إطلاق حملة شديدة الغموض ضد التلاعب في الأسعار، فهناك مشكلات في سلاسل إمداد الشاي والقهوة والشوكولاتة وزيت الزيتون تحظى بتغطية إعلامية واسعة.

وحالياً، لا يستطيع أحد أن ينكر أن تغير المناخ يشكل تهديداً جسيماً على المدى المتوسط للإنتاج الزراعي والمحاصيل، وأن أداء الحكومات سيئ للغاية في مواجهة هذا. لكن بصفة عامة، تمتعت الأسواق العالمية للسلع الغذائية الأساسية بأداء رائع بصورة مفاجئة في الأعوام الأخيرة، بل وتغلبت على الصدمة الناجمة عن الأزمة الاوكرانية الروسية.

وهناك كثير من الاهتمام بالمستهلكين ذوي الدخل المرتفع ومشكلات العالم الأول، مثل مصنعي الغذاء الذين يقللون حجم ألواح الشوكولاتة خلسة بسبب ارتفاع أسعار الكاكاو. ويمكن أن يكون التغير في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة أخبار مروعة لمزارعي الكاكاو في أفريقيا جنوب الصحراء الذين يبيعون محاصيلهم للسوق الأوروبية. لكن هذه ليست أزمة عامة فيما يتعلق بعولمة الغذاء.

ويسبب ارتفاع أسعار هذه المنتجات لمستهلكي الدول الغنية الواقعة في نهاية سلسلة التوريد متاعب طفيفة. فعلى سبيل المثال، تشكل القهوة والشاي والكاكاو والشوكولاتة ما يقل عن 1% من سلة أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة.

ولم يمنع الارتفاع الحاد لأسعار هذه المنتجات العام الماضي انخفاض تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين، كما حدث في الولايات المتحدة أيضاً أن أصبح تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الآن أقل من المعدل العام.

من ناحية أخرى، كانت أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تتسم بأهمية أكبر بالنسبة للدول منخفضة الدخل تحت السيطرة بصورة مرضية. أما القفزة التي شهدتها أسعار القمح في فبراير 2022 على إثر التهديد الذي واجهته صادرات الحبوب والأسمدة في البحر الأسود، فقد تلاشت بعد خمسة أشهر. وبالنسبة للأسعار العالمية للحبوب، وبحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، فتسجل مستويات أقل مما كانت عليه بنهاية عام 2020.

ويقول ستيف ويغنز، الزميل الباحث الرئيس لدى مركز ((أو دي آي)) البحثي ومقره المملكة المتحدة: ((كلما ارتفعت الأسعار، يخبرنا أشخاص لا يعرفون شيئاً عن السلع الأساسية بأن أسواق الغذاء العالمية متصدعة، وأن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبلاً)).

وفي حقيقة الأمر، وبحلول موعد العملية العسكرية، أشار ويغنز، إلى أن الأسعار كانت قريبة بالفعل من قمة الدورة التقليدية للسلع الأساسية التي بدأت منتصف عام 2020.

وبعد تلاشي التداعيات قصيرة الأجل بسبب أوكرانيا، ارتفع المعروض العالمي وبدأت مرحلة انخفاض الأسعار. ورغم أنها عبارة قديمة مستهلكة، لكنها حقيقية مع ذلك: فالعرض يستجيب للطلب، وأن أفضل علاج لزيادة الأسعار هو ارتفاع الأسعار نفسه (أو بعبارة أخرى: قواعد السوق).

وبشكل أساسي، لم ينتعش الإنتاج فحسب، بل واصل نظام التجارة العالمي عمله. ووفقاً للبنك الدولي، وبخلاف تصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي، فقد تمكنت دول في غرب أفريقيا، التي كانت تعتمد سابقاً على صادرات القمح عن طريق البحر الأسود، من جلبها من مصادر أخرى، بما في ذلك البلدان الزراعية في نصف الكرة الجنوبي مثل الأرجنتين.

أما المخاوف من أن تدفع الحكومات الأسعار للارتفاع عن طريق حظر الصادرات، مثلما فعلت بعض الدول خلال أزمة الغذاء العالمية بين عامي 2007 و2008، فلم تدم طويلاً، باستثناء حالة أو اثنين مثل فرض الهند قيوداً على مبيعات بعض أنواع الأرز. ووفقاً للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، فإن مثل هذه القيود لا يغطي حالياً إلا 8% من السعرات الحرارية المتداولة، أي نصف النسبة المسجلة في أبريل 2022.

كما تكيفت تجارة الأغذية، شأنها شأن المصنعين، مع الاضطرابات التي ألمت بالشحن الدولي. وعلى غرار ما حدث مع سفن الحاويات، أصبحت كبرى ناقلات السلع الأساسية التي اعتادت المرور من قناة السويس تسلك طريق رأس الرجاء الصالح بانتظام، كما تعلمت شركات التجارة التكيف مع الاضطرابات في قناة بنما دون رفع الأسعار بصورة كبيرة.

وبعيداً عن الصدمات التي تشهدها الأسواق العالمية غير المستقرة، لفت ويغنز إلى أن الدول التي تمر حالياً بمشكلات في إمدادات الغذاء هي المعزولة جغرافياً أو تعاني مشكلات محلية بصفة عامة.

وتتركز مشكلات الأمن الغذائي في الدول غير الساحلية في جنوب الصحراء الأفريقية، التي تعتمد على الإنتاج المحلي المعرض للجفاف، وكذلك الدول التي تتأثر وارداتها وإنتاجها بالنزاعات، مثل اليمن والسودان والصومال.

وفي مصر، أكبر مستوردة للقمح على مستوى العالم، خاطرت الحكومة في يونيو الماضي بإثارة اضطرابات بعدما رفعت أسعار الخبز المدعم أربعة أضعاف. لكن يعكس ذلك في الأساس مشكلات محلية تتعلق بالاقتصاد الكلي، تنطوي على افتقار الإدارة للأموال وازدياد الأسعار بالعملة المحلية إثر انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار، وليس بسبب نقص في القمح المتاح للتجارة.

إن الوضع الحالي لإنتاج واستهلاك الغذاء في العالم لا يدين ((الليبرالية الجديدة))، رغم صحة مسألة أنه ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه حتى نصل إلى تصحيح الأسواق لتستوعب تكاليف انبعاثات الكربون.

وكثيراً ما تتشوه الزراعة بسبب السياسات الحمائية والإعانات على المستوى المحلي، لكن التجارة العالمية المفتوحة تمكنت من تحقيق مستويات لم يسبق لها مثيل من الأمن الغذائي على مر التاريخ البشري. لقد مكنت الأسواق العالم من عبور سلسلة كبيرة من الصدمات. لذا، ستكون عنصراً أساسياً في الجهود المبذولة للبقاء على قيد الحياة في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز