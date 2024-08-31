«المناطق الحرة».. ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني

تطورت المناطق الحرة في الدولة خلال العقود الأربعة الماضية، منذ تأسيس ((جافزا)) عام 1985، لتصبح الإمارات اليوم مقراً لأكثر من 45 منطقة حرة، تقدم تسهيلات ومزايا استثمارية فريدة من نوعها، تخدم القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية، والمالية، والخدمية، وغيرها.

وتحولت المناطق الحرة الإماراتية إلى واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، بفضل تنوعها وشموليتها لمختلف القطاعات والتخصصات، فضلاً عن حصولها على الكثير من الجوائز الإقليمية والعالمية، نتيجة للدور البارز الذي تلعبه على أكثر من مستوى.

وتوفر المناطق الحرة في الدولة، بفضل بناها التحتية، وأنظمتها وتطورها، الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الشركات العالمية، وتشجيعها على الاستثمار والابتكار.

وتعد المنطقة الحرة لجبل علي ((جافزا))، أكبر المناطق الجمركية مساحة بالشرق الأوسط، إذ تحتضن اليوم أكثر من 10 آلاف و500 شركة، وتواصل اجتذاب الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في تعزيز أحجام التجارة والتنويع الاقتصادي.

بدورها، تحولت مدينة دبي للإنترنيت التي تأسست عام 1999، إلى مركز رئيس للشركات التكنولوجية في المنطقة، إذ تحتضن مئات الشركات من عمالقة التكنولوجيا العالمية، كما تسهم بشكل كبير في التحول الرقمي في المنطقة، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً لجذب أهم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المتطورة من مختلف أنحاء العالم.

وتختص بعض المناطق الحرة بالقطاعات المالية، وفي هذا المجال يبرز مركز دبي المالي العالمي، الذي يتميز بامتلاكه قانوناً خاصاً ونظاماً قضائياً مستقلاً، وبورصة مالية عالمية، وبنية قوية وملهمة.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات، يمتد على مدى 20 عاماً، على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وقد بات يشكل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة، تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة، ونظام قضائي فعّال، يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39 ألف مهني، لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة.

ويشكل سوق أبوظبي العالمي منطقة مالية حرة، تقع في قلب مدينة أبوظبي، وتوفر بيئة تنظيمية عالية الجودة للشركات المتخصصة بالقطاع المالي، حيث يصنف كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمثل ((كيزاد)) واحدة من أكبر المناطق الحرة في الشرق الأوسط، والمشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية المتكاملة في الدولة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية، تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيساً، في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية، تشمل 12 منطقة اقتصادية، في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً، كما توفر وصولاً إلى أسواق استراتيجية، وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 2,000 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيساً.

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، ريادته بعد حصوله على جائزة ((أفضل منطقة حرة في العالم لعام 2023))، من ((إف دي آي))، التي تصدر عن ((فاينانشال تايمز))، وذلك للعام التاسع على التوالي.

ونجح المركز خلال النصف الأول من العام الجاري، في استقطاب أكثر من ألف شركة جديدة، ليصل إجمالي الشركات المُسجلة في منطقته الحرة إلى نحو 25 ألف شركة، وقد ارتفعت مساهمة المركز ضمن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لإمارة دبي، إلى 15 %، مقارنة بـ 11 % خلال العام الماضي، هذا بخلاف مساهمته بنحو 7 % ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

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