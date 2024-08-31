عطور «لاتيليه» تنطلق في دبي

بعد النجاح الذي حققته علامة عطور((لاتيليه)) L'Atelier Parfum الفاخرة في آسيا وأوقيانيا ودول شرق أوروبا ودول جنوب أوروبا، ها هي اليوم تحط رحالها في الشرق الأوسط بالانطلاق من دبي، حيث باتت متوفرة لدى متاجر هارفي نيكلز، وبلومينغديلز وعلى موقع أناس OUNASS.

أسست ماشا روزاك و ميكولاج بيترزاك عطور((لاتيليه)) عام 2020، انطلاقاً من حسهما الفني ورؤيتهما المشتركة، ألا وهي ابتكار عطور تنبض بالمشاعر والأحسايس وإتاحة العطور الفاخرة أمام الجميع من دون المساس بالطبيعة، فكل عطر عبارة عن تجربة مميزة تخاطب الحواس، وعن رحلة توقظ الذكريات والأحلام والآمال.

وبفضل إعطاء العطارين الحرية لإطلاق العنان لإبداعهم تبصر العطور المميزة النور من دون قيد أو شرط، وتحتفي بالحرفية الفرنسية، حيث تطرح ((لاتيليه)) عطوراً تراعي سلامة المستهلك والكوكب على حد سواء. تولي العلامة الأولوية لجودة كل مكون ولمبدأ الاستدامة، وكل مستحضراتها نباتية 100 %. يتم تركيب كل عطر في مدينة ((غراس)) الفرنسية، التي تعتبر عاصمة فن العطور، بالتعاون مع دار روبرتات، وهي مؤسسة عائلية تملك خبرة استثنائية على امتداد أكثر من 170 سنة.

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