لحل أزمة نقص العمالة.. اليابان تتجه إلى «أسبوع عمل» من 4 أيام

تحاول اليابان معالجة نقص العمالة المقلق من خلال إقناع المزيد من الأشخاص والشركات بتبني أسبوع عمل من أربعة أيام.

في عام 2021، أعربت الحكومة اليابانية لأول مرة عن دعمها لأسبوع عمل أقصر، بعد أن أيد المشرعون الفكرة.

مع ذلك، كان المفهوم بطيئاً في الانتشار، حيث تسمح حوالي 8 % من الشركات في اليابان للموظفين بأخذ ثلاثة أيام أو أكثر من الإجازة في الأسبوع، بينما تمنح 7 % من الشركات عمالها يوم إجازة إلزامياً من الناحية القانونية، وفقاً لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.

وعلى أمل إنتاج المزيد من المستفيدين، لا سيما وسط الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أطلقت الحكومة حملة ((إصلاح أسلوب العمل)) التي تروج لساعات أقصر وترتيبات مرنة أخرى جنباً إلى جنب مع حدود العمل الإضافي والإجازة السنوية المدفوعة.

بدأت وزارة العمل أخيراً في تقديم استشارات مجانية ومنح ومكتبة متنامية من قصص النجاح كحافز إضافي.

فيما يتعلق بحملة (الابتكار في كيفية عملنا)، قال موقع الوزارة الإلكتروني ((من خلال تحقيق مجتمع يمكن للعمال فيه الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أنماط العمل بناءً على ظروفهم، فإننا نهدف إلى خلق حلقة حميدة من النمو والتوزيع وتمكين كل عامل من الحصول على نظرة أفضل للمستقبل)).

يقول القسم المشرف على خدمات الدعم الجديدة للشركات إن ثلاث شركات فقط تقدمت حتى الآن لطلب المشورة بشأن إجراء التغييرات واللوائح ذات الصلة والإعانات المتاحة، ما يوضح التحديات التي تواجهها المبادرة.

يشار إلى أن من بين 63000 موظف في شركة باناسونيك القابضة المؤهلين لجداول العمل لمدة أربعة أيام في شركة صناعة الإلكترونيات وشركات مجموعتها في اليابان، اختار 150 موظفاً فقط هذا النمط، وفقاً ليوهي موري، الذي يشرف على المبادرة في إحدى شركات باناسونيك.

إن الدعم الرسمي من جانب الحكومة لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة يمثل تغييراً ملحوظاً في اليابان، وهي الدولة التي كثيراً ما ينسب إليها الفضل في التعافي الوطني والنمو الاقتصادي المذهل بعد الحرب العالمية الثانية إلى ثقافتها المعروفة بالصمود في العمل. إن الضغوط التي يمارسها الملتزمون بالقيم التقليدية للتضحية من أجل الشركة شديدة. ساعات العمل الطويلة هي القاعدة.

ورغم أن 85 % من أرباب العمل يعلنون عن منح عمالهم يومين إجازة في الأسبوع، ورغم وجود قيود قانونية على ساعات العمل الإضافي، والتي يتم التفاوض عليها مع النقابات العمالية وتفصيلها في العقود. ولكن بعض اليابانيين يؤدون ((ساعات عمل إضافية))، وهذا يعني أنهم لا يبلغون عنها ويؤدونها دون تعويض.

أشارت ورقة بيضاء حكومية حديثة عن ((الكاروشي))، وهو المصطلح الياباني الذي يعني باللغة الإنجليزية ((الموت جراء الإفراط في العمل))، إلى أن اليابان لديها ما لا يقل عن 54 حالة وفاة من هذا القبيل سنوياً، لا سيما بسبب النوبات القلبية.

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