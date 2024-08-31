مليار دولار من «بريكس» لتطوير مشروعات المياه في جنوب أفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافق بنك التنمية الجديدة، الذي أسسته مجموعة بريكس، على تقديم قرض بقيمة مليار دولار، للمساعدة في تنمية البنية التحتية في قطاعي المياه والصرف الصحي بدولة جنوب أفريقيا.
وبحسب ما أوردته وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء، أمس، ذكر البنك في بيان أن التمويل سوف يتم توفيره في إطار برنامج منحة البنية التحتية للبلديات بجنوب أفريقيا، والذي يسعى إلى تنمية البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة في البلاد.
وجاء الإعلان عن الموافقة على القرض خلال الاجتماع السنوي العام للبنك في مدينة كيب تاون. وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) بنك التنمية الجديدة. كما قرر البنك تقديم قرض باليوان الصيني، بما يعادل 150 مليون دولار، لبنك شركة الاتصالات والتأجير التمويلي من أجل مشروع لنقل الغاز الطبيعي المسال، وفقاً للبيان.
وأوضح البيان أن القرض سيوجه لشراء ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وسط الطلب المتزايد في الصين. وضمت مجموعة بريكس إيران والسعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها اعتباراً من الأول من يناير الماضي.
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