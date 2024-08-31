مليار دولار من «بريكس» لتطوير مشروعات المياه في جنوب أفريقيا

وافق بنك التنمية الجديدة، الذي أسسته مجموعة بريكس، على تقديم قرض بقيمة مليار دولار، للمساعدة في تنمية البنية التحتية في قطاعي المياه والصرف الصحي بدولة جنوب أفريقيا.

وبحسب ما أوردته وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء، أمس، ذكر البنك في بيان أن التمويل سوف يتم توفيره في إطار برنامج منحة البنية التحتية للبلديات بجنوب أفريقيا، والذي يسعى إلى تنمية البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة في البلاد.

وجاء الإعلان عن الموافقة على القرض خلال الاجتماع السنوي العام للبنك في مدينة كيب تاون. وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) بنك التنمية الجديدة. كما قرر البنك تقديم قرض باليوان الصيني، بما يعادل 150 مليون دولار، لبنك شركة الاتصالات والتأجير التمويلي من أجل مشروع لنقل الغاز الطبيعي المسال، وفقاً للبيان.

وأوضح البيان أن القرض سيوجه لشراء ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وسط الطلب المتزايد في الصين. وضمت مجموعة بريكس إيران والسعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها اعتباراً من الأول من يناير الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز