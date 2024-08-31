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منتخبنا الوطني يواجه نظيره الأرميني في نهائي بطولة الظفرة لكرة السلة

8/31/2024 7:25:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الأرميني غداً في نهائي بطولة الظفرة الدولية لكرة السلة بعد فوزه مساء اليوم على نادي الشارقة 76 – 71 في الدور نصف النهائي.
وبلغ المنتخب الأرميني الدور ذاته إثر فوزه على نادي الظفرة 106 – 99.

وتستضيف صالة الحصن بالمركز الترفيهي في مدينة الظنة يوم غدٍ نهائي البطولة ومراسم التتويج للفائزين.

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