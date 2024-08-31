منتخبنا الوطني يواجه نظيره الأرميني في نهائي بطولة الظفرة لكرة السلة

تأهل منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الأرميني غداً في نهائي بطولة الظفرة الدولية لكرة السلة بعد فوزه مساء اليوم على نادي الشارقة 76 – 71 في الدور نصف النهائي. وبلغ المنتخب الأرميني الدور ذاته إثر فوزه على نادي الظفرة 106 – 99.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.