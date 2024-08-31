منتخبنا الوطني يواجه نظيره الأرميني في نهائي بطولة الظفرة لكرة السلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الأرميني غداً في نهائي بطولة الظفرة الدولية لكرة السلة بعد فوزه مساء اليوم على نادي الشارقة 76 – 71 في الدور نصف النهائي.
وبلغ المنتخب الأرميني الدور ذاته إثر فوزه على نادي الظفرة 106 – 99.
وتستضيف صالة الحصن بالمركز الترفيهي في مدينة الظنة يوم غدٍ نهائي البطولة ومراسم التتويج للفائزين.
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