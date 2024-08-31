سانشو ينتقل من مانشستر يونايتد إلى تشلسي رسمياً

انتقل الجناح الدولي جايدون سانشو إلى تشلسي بصفقة إعارة من مانشستر يونايتد، على أن تصبح دائمة في الموسم المقبل، وفقا لما أعلنه الـ"بلوز" السبت.

وتحرّك تشلسي للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق في الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة الانتقالات الجمعة.

وقد قرر يونايتد الحد من خسائره المالية مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات منذ انتقاله مقابل 96 مليون دولار من دورتموند في عام 2021.

ومن المتوقع أن يدفع تشيلسي مبلغ 39 مليون دولار لجعل الانتقال دائما في صيف عام 2025.

لم يلعب سانشو أي في مع يونايتد منذ أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان "كبش فداء" للأداء الضعيف قبل أقل من عام.

لكنّه تألق خلال فترة إعارته إلى دورتموند في النصف الثاني من الموسم الماضي، وساعد الفريق الألماني في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل سانشو 12 هدفا في 83 مباراة مع "الشياطين الحمر" وفاز بلقب واحد فقط وهو كأس الرابطة عام 2023.

ويصبح سانشو الصفقة الحادية عشرة لتشلسي في فترة الانتقالات الصيفية، مع ارتفاع عدد اللاعبين في قائمة النادي إلى أكثر من 50 لاعبا.

يواجه سانشو منافسة من البرتغالي بيدرو نيتو، نوني مادويكي، الأوكراني ميخايلو مودريك، كول بالمر، الفرنسي كريستوفر نكونكو، والبرتغالي جواو فيليكس للحصول على مكان في تشكيلة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، لكنه قال إنه متحمس لمشروع النادي.

أضاف سانشو في بيان النادي "أنا متحمس جدا لوجودي هنا. لندن هي المكان الذي نشأت فيه وأنا سعيد بالعودة".

وتابع "المدرب تحدث معي عن المشروع، وبالنسبة للاعب شاب، فإن ذلك مثير. آمل أن أتمكن من تقديم الأهداف والتمريرات الحاسمة للبلوز".

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