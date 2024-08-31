سجل 11 ثلاثية مع مانشستر سيتي.. هالاند لاعب لا يمكن إيقافه



يعد الصمود أمام التألق التهديفي لإرلينج هالاند بمثابة مهمة صعبة لمدافعي الفرق المنافسة في الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن الأمر ربما تطور إلى أكثر من ذلك بعد أن سجل المهاجم النرويجي ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على مضيفه وست هام يونايتد السبت.

وسجل هالاند (24 عاما) الثلاثية رقم 11 له مع مانشستر سيتي ليحافظ على البداية المثالية لحامل اللقب في الموسم الجديد للدوري الممتاز.

ورفع هالاند رصيده بذلك إلى سبعة أهداف خلال أول ثلاث في الدوري هذا الموسم.

وجاء الهدف الأول لهالاند عندما سدد بهدوء في مرمى الحارس ألفونس أريولا ليضع سيتي في المقدمة في الدقيقة العاشرة بعد أن نجح برناردو سيلفا في انتزاع الكرة من لوكاس باكيتا في وسط الملعب.

وتعادل وست هام في الدقيقة 18 لكن هالاند أعاد التقدم لمانشستر سيتي بعد مرور نصف ساعة بتسديدة قوية في مرمى أريولا من مدى قريب.

وحسم هالاند الأمور بهدف رائع آخر في الدقيقة 83 إذ تلقى تمريرة من ماتيوس نونيز وسدد من فوق الحارس البديل لوكاس فابيانسكي.

ويرى جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لم يعد بإمكان المدافعين التصدي لخطورة هالاند حتى مع اتباع أساليب صارمة.

وقال جوارديولا للصحفيين إن هالاند تألق بشكل كبير في الهدف الأول وكذلك في الهدف الثالث الذي بدا خلال تسجيله أنه لاعب لا يمكن إيقافه.

وقال جوارديولا إن هالاند عانى من بعض المشكلات في الموسم الماضي، عندما كان لا يزال هداف الدوري برصيد 27 هدفا، لكنه أصبح الآن لاعبا أكثر خطورة.

وقال هالاند، الذي سجل هدفه رقم 70 في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراته رقم 69، إنه يشعر بفوائد الحصول على راحة.

وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس "أشعر بحال جيد ونشاط. لقد حصلت على أجازة طويلة وفترة تحضيرية للموسم الجديد. أشعر أنني بحالة جيدة... الآن حصلت على بعض الراحة لجسدي وقدمي. والآن أنا مستعد للمزيد".





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