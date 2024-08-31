أحد الناجين من كارثة غرق يخت مايك لينش يكشف تفاصيل جديدة حول الحادث



تحدث أحد أفراد طاقم يخت مايك لينش والذي نجا من الغرق

عن سقوطه في الماء وجهود إنقاذ الركاب بعد أن تسببت عاصفة في غرق اليخت قبالة صقلية هذا الشهر، في كارثة أدت إلى مقتل قطب التكنولوجيا البريطاني وستة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن ماثيو جريفيث الذي كان يتولى نوبة الحراسة في ليلة المأساة قال للمحققين إن أفراد الطاقم بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ من كانوا على متن اليخت بايجان.

وتحقق السلطات الإيطالية مع جريفيث وربان اليخت جيمس كاتفيلد ومهندس السفينة تيم باركر إيتون في احتمال ارتكابهم جريمة القتل غير العمد وإغراق سفينة. ولا يعني التحقيق معهم أنهم مذنبون أو توجيه تهم رسمية إليهم عقب التحقيق.

ونقلت أنسا عن جريفيث قوله "أيقظت الربان حينما كانت سرعة الرياح 20 عقدة (37 كيلومترا في الساعة). وأصدر لي أوامر بإيقاظ الجميع".

وأضاف "مالت السفينة وسقطنا في الماء. ثم استطعنا الصعود من جديد وحاولنا إنقاذ من استطعنا إنقاذهم"، وذلك خلال وصفه للساعات الأولى من 19 أغسطس حينما كان اليخت بايجان راسيا قبالة ميناء بورتيتشيلو في جزيرة صقلية.

وتابع "كنا نسير على جدران (اليخت). أنقذنا من استطعنا، كاتفيلد أيضا أنقذ الفتاة الصغيرة ووالدتها"، مشيرا إلى الراكبة شارلوت جولونسكي وابنتها ذات العام الواحد. ونجا 15 شخصا إجمالا من غرق اليخت.

وذكر محامو كاتفيلد أنه مارس حقه في البقاء صامتا حينما سأله ممثلو الادعاء العام يوم الثلاثاء، قائلين إنه "منهك" وإنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لبناء قضية دفاع. ولم يعلق باركر إيتون على التحقيق.

وقال ممثل الادعاء العام رافايلي كامارانو الأسبوع الماضي إن من المرجح أن تكون السفينة قد تعرضت لعاصفة شديدة القوة.

لكن غرق اليخت حيّر خبراء عسكريين بحريين قالوا إن يختا مثل بايجان، وهو من إنشاء شركة بيريني لتصنيع اليخوت الفاخرة، كان يجب أن يتحمل العاصفة وأنه، في أي حال، لم يكن يجب أن يغرق بالسرعة التي غرق بها.

