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ضحية ((جديدة))

8/31/2024 7:21:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وصل‭ ‬طموح‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بتحقيق‭ ‬لقبه‭ ‬الـ25‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬غراندسلام‮»‬‭ ‬الى‭ ‬نهاية‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكسي‭ ‬بوبيرين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭.‬

وبعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬المدوّي‭ ‬للإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬بخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الهولندي‭ ‬المغمور‭ ‬بوتيك‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬زاندشلوب‭ (‬74‭)‬،‭ ‬ضمّ‭ ‬بوبيرين‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬نجما‭ ‬آخرا‭ ‬الى‭ ‬قائمة‭ ‬ضحايا‭ ‬البطولة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وهذه‭ ‬أسوأ‭ ‬نتيجة‭ ‬لديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬والأسوأ‭ ‬عموما‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬منذ‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وهي‭ ‬السنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬فشل‭ ‬فيها‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬أي‭ ‬لقب‭ ‬كبير‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬فإنّ‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬يمرّ‭ ‬بموسم‭ ‬صعب‭ ‬تضمن‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬وعدم‭ ‬فوزه‭ ‬بأي‭ ‬لقب‭ ‬كبير‭.‬

وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬مروّعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬أعني‭ ‬أنني‭ ‬حاولت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬مشكلة‭... ‬تبتعد‭ ‬عن‭ ‬الأساسيات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭. ‬تفقد‭ ‬الأساس‭. ‬تفقد‭ ‬الحركة‭ ‬والتوقيت‭ ‬والإيقاع‭ ‬والوتيرة‭ ‬وكل‭ ‬شيء،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬الإرسال‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬ضربة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬بوبيرين‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أتوقع‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يحسّن‭ ‬من‭ ‬مستواه‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬فيها‭ ‬نوفاك‭ ‬ويعوّض‭ ‬تأخره‭ ‬بمجموعتين‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬حافز‭ ‬إضافي‭ ‬لي‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬أفعل‭ ‬ذلك‭ ‬وأن‭ ‬أفوز‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الرابعة‮»‬‭. ‬وسيواجه‭ ‬بوبيرين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬4-6،‭ ‬7‭-‬5،‭ ‬6‭-‬7‭ (‬7/5‭)‬،‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

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