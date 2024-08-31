ضحية ((جديدة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك - (أ ف ب): وصل طموح النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بتحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى «غراندسلام» الى نهاية بعد سقوطه على يد الأسترالي أليكسي بوبيرين في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.
وبعد يوم واحد من الخروج المدوّي للإسباني كارلوس ألكاراس بخسارة مفاجئة على يد الهولندي المغمور بوتيك فان دي زاندشلوب (74)، ضمّ بوبيرين (25 عاما) نجما آخرا الى قائمة ضحايا البطولة بفوزه على ديوكوفيتش 6-4 و6-4 و2-6 و6-4.
وهذه أسوأ نتيجة لديوكوفيتش في فلاشينغ ميدوز منذ 18 عاما والأسوأ عموما في البطولات الكبرى منذ خروجه من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة عام 2017، وهي السنة الأخيرة التي فشل فيها الصربي في إحراز أي لقب كبير.
وعلى الرغم من فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، فإنّ ديوكوفيتش يمرّ بموسم صعب تضمن إصابته في الركبة وعدم فوزه بأي لقب كبير.
وقال ديوكوفيتش بعد نهاية اللقاء: «كانت مباراة مروّعة بالنسبة لي. أعني أنني حاولت الكثير من الأشياء، وفي بعض الأحيان هذا الأمر هو مشكلة... تبتعد عن الأساسيات التي تعمل. تفقد الأساس. تفقد الحركة والتوقيت والإيقاع والوتيرة وكل شيء، سواء كان الإرسال أو أي ضربة أخرى».
بدوره، قال بوبيرين: «كنت أتوقع منه أن يحسّن من مستواه خلال المباراة». وتابع: «لم أكن أرغب في أن أكون من ضمن هذه اللحظات التي يعود فيها نوفاك ويعوّض تأخره بمجموعتين إلى الفوز. لقد كان ذلك بمثابة حافز إضافي لي كي لا أفعل ذلك وأن أفوز بالمجموعة الرابعة». وسيواجه بوبيرين في الدور الرابع نظيره الأمريكي فرانسيس تيافو الفائز على مواطنه بن شيلتون 4-6، 7-5، 6-7 (7/5)، 6-4 و6-3.
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