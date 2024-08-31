بدر عبدالله رئيسا للجنة سباقات السرعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اعتمد الاتحاد البحريني للسيارات إعادة تشكيل لجنة سباقات السرعة (الدراغ ريس)، حيث تم تعيين بدر عبدالله رئيساً للجنة، وتوفيق القطان نائباً للرئيس، بالإضافة إلى عادل يوسف الخميري، وحمد جاسم بوجيري، وأيمن محسن الشيخ كأعضاء.
وستتولى لجنة سباقات السرعة (الدراغ ريس) مهام الإشراف على رياضة سباقات السرعة والعمل على تطويرها. وتسعى اللجنة إلى توسيع قاعدة المشاركين في المسابقات المحلية وتشجيع المنافسة العادلة من خلال توفير بيئة آمنة ومنافسة مفتوحة وعادلة للجميع.
وقد وجه اتحاد السيارات الشكر والامتنان لرئيس وأعضاء اللجنة السابقين الذين قدموا جهوداً متميزة خلال فترة وجودهم، متمنياً كل التوفيق للجنة الجديدة في مهام عملها.
وفي هذا السياق أعرب بدر عبدالله رئيس اللجنة عن امتنانه للاتحاد البحريني للسيارات، وخاصة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الثقة التي منحها للمجلس الجديد، وقال بدر: «نثمن عالياً ثقة اتحاد السيارات في الأعضاء الجدد، ونعد جمهور ومحبي سباقات السرعة ببذل قصارى جهدنا لتطوير هذه الرياضة الميكانيكية وتحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات المتسابقين والفرق. هذه الرياضة تتمتع بشعبية كبيرة في البحرين ومنطقة الخليج، وبطولة البحرين للدراغ ريس تجذب سنوياً مشاركة كبيرة ومنافسات قوية. ونتطلع جميعاً إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ونتوجه بالشكر لجميع منتسبي الاتحاد البحريني للسيارات وحلبة البحرين الدولية، التي تعتبر موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط».
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