بدر عبدالله رئيسا للجنة سباقات السرعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00





اعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ (‬الدراغ‭ ‬ريس‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة،‭ ‬وتوفيق‭ ‬القطان‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عادل‭ ‬يوسف‭ ‬الخميري،‭ ‬وحمد‭ ‬جاسم‭ ‬بوجيري،‭ ‬وأيمن‭ ‬محسن‭ ‬الشيخ‭ ‬كأعضاء‭.‬

وستتولى‭ ‬لجنة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ (‬الدراغ‭ ‬ريس‭) ‬مهام‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭. ‬وتسعى‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬وتشجيع‭ ‬المنافسة‭ ‬العادلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬ومنافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬وعادلة‭ ‬للجميع‭.‬

وقد‭ ‬وجه‭ ‬اتحاد‭ ‬السيارات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬السابقين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬جهوداً‭ ‬متميزة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجودهم،‭ ‬متمنياً‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬للجنة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عملها‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أعرب‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬وخاصة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬للمجلس‭ ‬الجديد،‭ ‬وقال‭ ‬بدر‭: ‬‮«‬نثمن‭ ‬عالياً‭ ‬ثقة‭ ‬اتحاد‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الأعضاء‭ ‬الجدد،‭ ‬ونعد‭ ‬جمهور‭ ‬ومحبي‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬ببذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬وتطلعات‭ ‬المتسابقين‭ ‬والفرق‭. ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬تتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬وبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراغ‭ ‬ريس‭ ‬تجذب‭ ‬سنوياً‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬ومنافسات‭ ‬قوية‭. ‬ونتطلع‭ ‬جميعاً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات،‭ ‬ونتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬وحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬