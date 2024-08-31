6 فرق خليجية تشارك في بطولة ((واصل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





علم‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬خارجية‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬يتجه‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬واصل‭) ‬لمنطقة‭ ‬لخليج‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬فرق‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬فرق،‭ ‬حيث‭ ‬سيمثل‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تطرأ‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬حاليًّا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذا‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬المباريات‭ ‬بنظام‭ ‬التجمع‭ ‬في‭ ‬بلدين‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سيمثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بصفته‭ ‬بطل‭ ‬الدوري،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬آمال‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬بالمشاركة‭ ‬التاريخية‭ ‬بدأت‭ ‬تتلاشى‭ ‬بانتظار‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬شارك‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭.‬