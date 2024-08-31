6 فرق خليجية تشارك في بطولة ((واصل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
علم «أخبار الخليج الرياضي» من مصادر خارجية أن الاتحاد الآسيوي لكرة السلة يتجه إلى تقليص عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري غرب آسيا (واصل) لمنطقة لخليج من 8 فرق إلى 6 فرق، حيث سيمثل كل بلد فريق واحد فقط، كما من المتوقع أن تطرأ تغييرات على نظام البطولة في ظل الأوضاع حاليًّا في المنطقة، إذا يتوقع أن تقام المباريات بنظام التجمع في بلدين ذهابا وإيابا.
يذكر أن فريق المنامة هو الذي سيمثل مملكة البحرين بصفته بطل الدوري، في حين أن آمال فريق الأهلي بالمشاركة التاريخية بدأت تتلاشى بانتظار صدور القرار الرسمي من الاتحاد الآسيوي، والجدير بالذكر أن فريق المحرق شارك في النسخة الأخيرة فقط، بينما شارك فريق المنامة في النسختين الأولى والثانية.
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