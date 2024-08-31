هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مونزا (إيطاليا) - (د ب أ): هيمن فريق مرسيدس على التجربة الحرة الثالثة، أمس السبت، لسباق جائزة إيطاليا الكبرى المقرر إقامته اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا.1-
وسجل البريطاني لويس هاميلتون أسرع زمن وجاء خلفه زميله بالفريق مواطنه جورج راسل فيما جاء بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن في المركز السادس.
وسجل هاميلتون، الذي تصدر التجربة الحرة الثانية أمس الجمعة، أسرع زمن للفة بعدما سجل دقيقة و177ر20 ثانية على مضمار مونزا البالغ طوله 5793 كيلومترا .
وتواجد راسل في المركز الثاني بفارق 093ر0 ثانية خلف هاميلتون، وجاء خلفه سائق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو، وبعده ثنائي فريق مكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري.
وجاء خلفهم فيرستابن، سائق ريد بول، الذي هيمن على التجربة الحرة الأولى، بفارق 251ر0 ثانية عن صحب المركز الأول، وهو ما يؤكد أن التجربة الرسمية، التي تقام في وقت لاحق من اليوم، ستشهد إثارة كبيرة. وتوج فيرستابن بآخر سباقين أقيما في مونزا ويريد أن ينهي سلسلة عدم الفوز التي استمرت لخمس سباقات، في الوقت الذي لم يبسط فيه ريد بول نفس الهيمنة التي حققها في آخر موسمين.
وكان نوريس تفوق على فيرستابن، وفاز بسباق جائزة هولندا الكبرى بفارق أكبر من 20 ثانية، وهو ما قلل الفارق في ترتيب فئة السائقين إلى 70 نقطة.
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