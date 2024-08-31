هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة الثالثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مونزا‭ (‬إيطاليا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬هيمن‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬إيطاليا‭ ‬الكبرى‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا‭.‬1‭-‬

وسجل‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬وجاء‭ ‬خلفه‭ ‬زميله‭ ‬بالفريق‭ ‬مواطنه‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

وسجل‭ ‬هاميلتون،‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الثانية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬للفة‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬دقيقة‭ ‬و177ر20‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬مونزا‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬5793‭ ‬كيلومترا‭ .‬

وتواجد‭ ‬راسل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬093ر0‭ ‬ثانية‭ ‬خلف‭ ‬هاميلتون،‭ ‬وجاء‭ ‬خلفه‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬تشارلز‭ ‬لوكلير،‭ ‬من‭ ‬موناكو،‭ ‬وبعده‭ ‬ثنائي‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬والأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭. ‬

وجاء‭ ‬خلفهم‭ ‬فيرستابن،‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬الذي‭ ‬هيمن‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الأولى،‭ ‬بفارق‭ ‬251ر0‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬صحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬الرسمية،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬ستشهد‭ ‬إثارة‭ ‬كبيرة‭. ‬وتوج‭ ‬فيرستابن‭ ‬بآخر‭ ‬سباقين‭ ‬أقيما‭ ‬في‭ ‬مونزا‭ ‬ويريد‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬سلسلة‭ ‬عدم‭ ‬الفوز‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لخمس‭ ‬سباقات،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يبسط‭ ‬فيه‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬نفس‭ ‬الهيمنة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬موسمين‭. ‬

وكان‭ ‬نوريس‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬فيرستابن،‭ ‬وفاز‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬بفارق‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ثانية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قلل‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬فئة‭ ‬السائقين‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬نقطة‭.‬