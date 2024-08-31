باير ليفركوزن يخسر للمرة الأولى بعد 35 مباراة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ليفركوزن‭ (‬ألمانيا‭)(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬سقط‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬35‭ ‬مباراة‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬2‭-‬3‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭.‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يخسر‭ ‬فيها‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬ووصيف‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬منذ‭ ‬463‭ ‬يوما،‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬بوخوم‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2023‭.‬

وكان‭ ‬يُمكن‭ ‬لليفركوزن‭ ‬أن‭ ‬يُعادل‭ ‬رقم‭ ‬هامبورغ‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬عدم‭ ‬الخسارة‭ ‬لـ36‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية،‭ ‬بعد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الأوّل‭ (‬53‭).‬

قاد‭ ‬البلجيكي‭ ‬لويس‭ ‬أوبيندا‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ (‬57‭ ‬و80‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬السلوفيني‭ ‬كيفن‭ ‬كامبل‭ (‬45+7‭) ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬ليفركوزن‭ ‬عبر‭ ‬الهولندي‭ ‬جيريمي‭ ‬فريمبونغ‭ (‬39‭) ‬والإسباني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬غريمالدو‭ (‬45+1‭).‬

وكان‭ ‬ليفركوزن‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬3‭-‬2‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭+‬11‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭.‬

وتجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬مؤقتا،‭ ‬فيما‭ ‬صعد‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفوزه‭ ‬الثاني‭.‬

وتعرّض‭ ‬لايبزيغ‭ ‬لضربة‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬مدربه‭ ‬ماركو‭ ‬روزه‭ ‬الذي‭ ‬اعترض‭ ‬على‭ ‬إشهار‭ ‬الحكم‭ ‬له‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬بسبب‭ ‬الاعتراض‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬قراراته‭ (‬26‭).‬

وكاد‭ ‬السلوفيني‭ ‬بنجامين‭ ‬شيشكو‭ ‬يباغت‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬برأسية‭ ‬بعدما‭ ‬تابع‭ ‬عرضية‭ ‬أوبيندا،‭ ‬لكن‭ ‬كرته‭ ‬مرّت‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ (‬32‭). ‬

وافتتح‭ ‬فريمبونغ‭ ‬التسجيل‭ ‬حين‭ ‬وصلته‭ ‬كرة‭ ‬بالخطأ‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬فانفرد‭ ‬وسدد‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬المجري‭ ‬بيتر‭ ‬غولاتشي‭ (‬39‭).‬

وحاول‭ ‬غريمالدو‭ ‬إضافة‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ ‬لكن‭ ‬غولاتشي‭ ‬أبعدها‭ ‬إلى‭ ‬ركنية‭ (‬43‭) ‬أراد‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفاس‭ ‬استغلالها‭ ‬برأسية‭ ‬علت‭ ‬العارضة‭ (‬44‭).‬

وتمكّن‭ ‬غريمالدو‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬لعبة‭ ‬جماعية‭ ‬جميلة‭ ‬حيث‭ ‬وصلته‭ ‬الكرة‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬ووضعها‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬45+1‭).‬

ونجح‭ ‬كامبل‭ ‬غير‭ ‬المراقب‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬برأسية‭ ‬مستغلا‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬بنجامان‭ ‬هنريكس‭ (‬45+7‭).‬

ودخل‭ ‬الضيوف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بهدف‭ ‬التعادل‭ ‬وكاد‭ ‬ضغطهم‭ ‬يثمر‭ ‬هدفا‭ ‬سجله‭ ‬الفرنسي‭ ‬كاستيلو‭ ‬لوكيبا‭ ‬لكن‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬ألغاه‭ ‬بسبب‭ ‬تدخل‭ ‬شيشكو‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ (‬53‭).‬

وتمكّن‭ ‬أوبيندا‭ ‬من‭ ‬التعديل‭ ‬بتسديدة‭ ‬متقنة‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقة‭ ‬منه‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬شيشكو‭ (‬57‭).‬

ومنح‭ ‬أوبيندا‭ ‬التقدّم‭ ‬لفريقه‭ ‬حين‭ ‬استلم‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬البديل‭ ‬أنطونيو‭ ‬نوسا‭ ‬فحضّرها‭ ‬وسددها‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ (‬80‭).‬

ضغط‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بقوة‭ ‬لإدراك‭ ‬التعادل‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬غالبا،‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬23‭ ‬هدفا‭ ‬بعد‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وأبقى‭ ‬غولاتشي‭ ‬فريقه‭ ‬متقدما‭ ‬بتصد‭ ‬مهم‭ ‬لتسديدة‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتس‭ ‬القريبة‭ (‬84‭).‬