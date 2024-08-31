برشلونة يكتسح بلد الوليد وأتلتيكو يحقق فوزا قاتلا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬اكتسح‭ ‬برشلونة‭ ‬بقيادة‭ ‬جناحه‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬ضيفه‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ ‬7‭-‬0‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬لأسبوع‭ ‬جديد‭.‬

سجّل‭ ‬رافينيا‭ (‬20،‭ ‬64‭ ‬و72‭) ‬وصنع‭ ‬هدفين‭ ‬لداني‭ ‬أولمو‭ (‬83‭) ‬والبديل‭ ‬فيران‭ ‬توريس‭ (‬85‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ (‬24‭) ‬والفرنسي‭ ‬جول‭ ‬كونديه‭ (‬45+2‭) ‬باقي‭ ‬الأهداف‭.‬

ورفع‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تلقى‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬وتوقّف‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

وانتظر‭ ‬رافينيا‭ ‬حتّى‭ ‬الدقيقة‭ ‬20‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬استلم‭ ‬تمريرة‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬باو‭ ‬كوبارسي‭ ‬بطريقة‭ ‬جميلة‭ ‬وانطلق‭ ‬مسددا‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬الإستوني‭ ‬كارل‭ ‬هاين‭. ‬وانسلّ‭ ‬المهاجم‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬بين‭ ‬المدافعين‭ ‬واستلم‭ ‬عرضية‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬وسدّد‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬هاين‭ (‬24‭).‬

وجاء‭ ‬الدور‭ ‬على‭ ‬المدافع‭ ‬كونديه‭ ‬الذي‭ ‬وصلته‭ ‬كرة‭ ‬بعد‭ ‬ركنية‭ ‬وسدد‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬المرمى‭ (‬45+2‭).‬

وواصل‭ ‬برشلونة‭ ‬ضغطه‭ ‬وسيطرته‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حتى‭ ‬تمكّن‭ ‬رافينيا‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والرابع‭ ‬لفريقه‭ ‬حين‭ ‬وصلته‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬وسط‭ ‬سقوط‭ ‬المدافعين‭ ‬الذين‭ ‬حاولوا‭ ‬افتتاك‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬المهاجم‭ ‬البولندي‭ ‬أولا،‭ ‬فلم‭ ‬يجد‭ ‬أي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬إسكانها‭ ‬الشباك‭ (‬64‭).‬

وبصم‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬على‭ ‬ثلاثيته‭ ‬الخاصة‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬قادها‭ ‬جمال‭ ‬أوصل‭ ‬فيها‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬رافينيا‭ ‬الذي‭ ‬انفرد‭ ‬وسجّل‭ (‬72‭).‬

ووضع‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬اسمه‭ ‬بين‭ ‬لائحة‭ ‬المسجّلين‭ ‬حين‭ ‬استلم‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬رافينيا‭ ‬نفسه،‭ ‬فراوغ‭ ‬ووضع‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬هاين‭ (‬83‭).‬

وختم‭ ‬البديل‭ ‬توريس‭ ‬المهرجان‭ ‬بصناعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬رافينيا‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬وجدها‭ ‬المهاجم‭ ‬ووضعها‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬من‭ ‬لمسة‭ ‬واحدة‭ (‬85‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬فاز‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬أتليتك‭ ‬بلباو‭ ‬1‭ /‬صفر،‭ ‬وسجل‭ ‬أنخيل‭ ‬كوريا‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬لأتلتيكو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

ورفع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬برشلونة،‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬بلباو‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭. ‬