ثلاثية جديدة لهالاند تمنح سيتي فوزه الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬سجّل‭ ‬المهاجم‭ ‬النروجي‭ ‬العملاق‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬الثلاثية‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬تواليا‭ ‬وقاد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية،‭ ‬إلى‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬إثر‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬انكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬إهدار‭ ‬أرسنال‭ ‬المنقوص‭ ‬عدديا‭ ‬أولى‭ ‬نقاطه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬باكتفائه‭ ‬بالتعادل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وكان‭ ‬هالاند‭ ‬سجل‭ ‬أول‭ ‬هاتريك‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬إيبسويتش‭ ‬تاون‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ (‬4-1‭).‬

وعوّض‭ ‬هالاند‭ ‬بعدها‭ ‬بخمس‭ ‬دقائق‭ ‬عندما‭ ‬استثمر‭ ‬كرة‭ ‬بينية‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬سيلفا‭ ‬أيضا‭ ‬وانفرد‭ ‬بالحارس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألفونس‭ ‬اريولا‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬زاحفة‭ ‬عن‭ ‬يمينه‭ (‬11‭).‬

وكاد‭ ‬سيتي‭ ‬يعزز‭ ‬تقدمه‭ ‬عندما‭ ‬أطلق‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬كرة‭ ‬لولبية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬طار‭ ‬لها‭ ‬أريولا‭ ‬ببراعة‭ (‬13‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تصدى‭ ‬القائم‭ ‬لكرة‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬هجمة‭ ‬منسقة‭ (‬18‭).‬

وخلافا‭ ‬لمجريات‭ ‬اللعب‭ ‬نجح‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬سار‭ ‬قائده‭ ‬جاريد‭ ‬بوين‭ ‬بالكرة‭ ‬مسافة‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬ومرر‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬حاول‭ ‬قلب‭ ‬دفاع‭ ‬سيتي‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬دياش‭ ‬تشتيتها‭ ‬لكنه‭ ‬سددها‭ ‬خادعة‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ (‬19‭).‬

لكن‭ ‬سيتي‭ ‬تقدم‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬لعبة‭ ‬مشتركة‭ ‬رائعة‭ ‬بين‭ ‬جاك‭ ‬غريليش‭ ‬وسيلفا‭ ‬وريكو‭ ‬لويس‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬هالاند‭ ‬فسددها‭ ‬يسارية‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬الشباك‭ (‬30‭).‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تحسن‭ ‬اداء‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬كثيرا‭ ‬وكاد‭ ‬الغاني‭ ‬محمد‭ ‬كودوس‭ ‬يدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬لكنه‭ ‬سدد‭ ‬في‭ ‬القائم‭ (‬52‭).‬

بيد‭ ‬أن‭ ‬هالاند‭ ‬أنهى‭ ‬التشويق‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬هدفه‭ ‬الثالث‭ ‬مستغلا‭ ‬كرة‭ ‬عكسية‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬ماتيوس‭ ‬نونيش‭ ‬لينفرد‭ ‬بالحارس‭ ‬البديل‭ ‬البولندي‭ ‬لوكاس‭ ‬فابيانسكي‭ ‬الذي‭ ‬نزل‭ ‬احتياطيا‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬لولبية‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬83‭). ‬والهاتريك‭ ‬هو‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرون‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬هالاند،‭ ‬والثامن‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

ورفع‭ ‬هالاند‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليعزز‭ ‬صدارته‭ ‬لترتيب‭ ‬الهدافين‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬سجل‭ ‬هدفه‭ ‬الـ70‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬69‭ ‬مباراة‭.‬

وسقط‭ ‬أرسنال‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬معظم‭ ‬فترات‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬افتتح‭ ‬الدولي‭ ‬الألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ ‬التسجيل‭ ‬للنادي‭ ‬اللندني‭ (‬38‭)‬،‭ ‬عادل‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ (‬58‭) ‬النتيجة‭ ‬لبرايتون‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وجاءت‭ ‬اللحظة‭ ‬المفصلية‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬لديكلان‭ ‬رايس‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬48‭) ‬بعد‭ ‬نيله‭ ‬بطاقتين‭ ‬صفراوين،‭ ‬ليُكمل‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بكامله‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭.‬

وانتظر‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭ ‬ليتمكن‭ ‬الألماني‭ ‬هافيرتس‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سرق‭ ‬ساكا‭ ‬الكرة‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬دفاعي،‭ ‬ليهيّأ‭ ‬الكرة‭ ‬امام‭ ‬هافيرتس‭ ‬المنفرد‭ ‬بمرمى‭ ‬برايتون،‭ ‬فلم‭ ‬يتردد‭ ‬الأخير‭ ‬بإرسالها‭ ‬لولبية‭ ‬فوق‭ ‬الحارس‭ ‬المتقدم‭ (‬38‭).‬

‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬شكّل‭ ‬طرد‭ ‬رايس‭ ‬لحظة‭ ‬مفصلية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬استفاد‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬برايتون‭ ‬ليعادل‭ ‬النتيجة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بيدرو‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬بينية‭ ‬من‭ ‬لويس‭ ‬دانك‭ ‬الى‭ ‬مينتيه‭ ‬الذي‭ ‬بادر‭ ‬الى‭ ‬التسديد‭ ‬فتصدى‭ ‬لها‭ ‬رايا‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬بيدرو‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬58‭).‬

هذا‭ ‬الهدف‭ ‬كان‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬أرسنال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وكاد‭ ‬هافيرتس‭ ‬يعيد‭ ‬التقدم‭ ‬لأرسنال‭ ‬من‭ ‬انفرادية‭ ‬أخرى‭ ‬لكنّ‭ ‬حارس‭ ‬برايتون‭ ‬أنقذ‭ ‬فريقه‭ (‬75‭)‬،‭ ‬ثمّ‭ ‬كرر‭ ‬تألقه‭ ‬بعد‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬أخرى‭ ‬لساكا‭ (‬77‭).‬

وعاد‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬بالفوز‭ ‬2‭-‬1‭. ‬تقدم‭ ‬فيلا‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬البلجيكي‭ ‬أمادو‭ ‬أونانا‭ (‬28‭) ‬والكولومبي‭ ‬جون‭ ‬دوران‭ (‬64‭)‬،‭ ‬وردّ‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬بهدف‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬فاكوندو‭ ‬بوانانوتي‭ (‬73‭).‬

وحصد‭ ‬إيبوسيتش‭ ‬أول‭ ‬نقطة‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬1‭-‬1‭. ‬سجل‭ ‬للأول‭ ‬ليام‭ ‬ديلاب‭ (‬15‭) ‬وعادل‭ ‬لفولهام‭ ‬جناحه‭ ‬الاسباني‭ ‬أداما‭ ‬تراوري‭ (‬32‭).‬

وانتهت‭ ‬مباراة‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬وولفرهامبتون‭ ‬بالتعادل‭ ‬بالنتيجة‭ ‬عينها‭. ‬سجل‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬كريس‭ ‬وود‭ ‬لنوتنغهام‭ ‬فوريست‭ (‬10‭) ‬وعادل‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭-‬ريكنيه‭ ‬بيلغارد‭ ‬لولفرهامبتون‭ (‬12‭).‬

وأهدر‭ ‬إيفرتون‭ ‬فوزا‭ ‬أول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬كان‭ ‬في‭

‬متناوله‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬على‭

‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬مايكل‭ ‬كين‭ (‬50‭) ‬ودومينيك‭ ‬كالفرت‭ ‬لوين‭ (‬57‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬سقط‭ ‬بالثلاثة‭ ‬حين‭ ‬ردّ‭ ‬الضيوف‭ ‬بثلاثة‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الغاني‭ ‬انطوان‭ ‬سيمينيو‭ (‬87‭) ‬ولويس‭ ‬كوك‭ (‬90+2‭) ‬والكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬سينيستيرا‭ (‬90+6‭).‬

وألحق‭ ‬برنتفورد‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬بساوثمبتون‭ ‬3-1‭. ‬سجّل‭ ‬للفائز‭ ‬الكاميروني‭ ‬براين‭ ‬مبويمو‭ (‬43‭ ‬و65‭) ‬والكونغولي‭ ‬يوان‭ ‬ويسا‭ (‬69‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للياباني‭ ‬يوكيناري‭ ‬سوغاوارا‭ (‬90+5‭).‬

والخسارة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬لساوثمبتون‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬مصاف‭ ‬أندية‭ ‬النخبة‭.‬