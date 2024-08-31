ثلاثية جديدة لهالاند تمنح سيتي فوزه الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن(أ ف ب) سجّل المهاجم النروجي العملاق إرلينغ هالاند الثلاثية الثانية له تواليا وقاد مانشستر سيتي الفائز باللقب في السنوات الأربع الماضية، إلى انتصاره الثالث تواليا منذ بداية الموسم إثر تغلبه على مضيفه وست هام 3-1 في المرحلة الثالثة من بطولة انكلترا لكرة القدم التي شهدت إهدار أرسنال المنقوص عدديا أولى نقاطه هذا الموسم باكتفائه بالتعادل على أرضه مع برايتون 1-1.
وكان هالاند سجل أول هاتريك له هذا الموسم في شباك إيبسويتش تاون الأسبوع الماضي (4-1).
وعوّض هالاند بعدها بخمس دقائق عندما استثمر كرة بينية رائعة من سيلفا أيضا وانفرد بالحارس الفرنسي ألفونس اريولا وسدد كرة زاحفة عن يمينه (11).
وكاد سيتي يعزز تقدمه عندما أطلق البلجيكي كيفن دي بروين كرة لولبية من الجهة اليسرى طار لها أريولا ببراعة (13)، ثم تصدى القائم لكرة دي بروين أيضا بعد هجمة منسقة (18).
وخلافا لمجريات اللعب نجح وست هام في إدراك التعادل عندما سار قائده جاريد بوين بالكرة مسافة طويلة على الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية حاول قلب دفاع سيتي البرتغالي روبن دياش تشتيتها لكنه سددها خادعة في مرمى البرازيلي إيدرسون (19).
لكن سيتي تقدم مجددا بعد لعبة مشتركة رائعة بين جاك غريليش وسيلفا وريكو لويس لتصل إلى هالاند فسددها يسارية في سقف الشباك (30).
وفي الشوط الثاني تحسن اداء وست هام كثيرا وكاد الغاني محمد كودوس يدرك التعادل بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب لكنه سدد في القائم (52).
بيد أن هالاند أنهى التشويق عندما سجل هدفه الثالث مستغلا كرة عكسية من البرتغالي ماتيوس نونيش لينفرد بالحارس البديل البولندي لوكاس فابيانسكي الذي نزل احتياطيا مطلع الشوط الثاني وسدد كرة لولبية من فوق داخل الشباك (83). والهاتريك هو الرابع والعشرون في مسيرة هالاند، والثامن له في صفوف مانشستر سيتي.
ورفع هالاند رصيده إلى 7 اهداف في 3 مباريات هذا الموسم ليعزز صدارته لترتيب الهدافين. كما أنه سجل هدفه الـ70 في الدوري الانكليزي الممتاز في 69 مباراة.
وسقط أرسنال الذي خاض معظم فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون 1-1.
وبعد أن افتتح الدولي الألماني كاي هافيرتس التسجيل للنادي اللندني (38)، عادل البرازيلي جواو بيدرو (58) النتيجة لبرايتون الذي لم يخسر بعد هذا الموسم.
وجاءت اللحظة المفصلية في اللقاء بعد طرد مثير للجدل لديكلان رايس في مستهل الشوط الثاني (48) بعد نيله بطاقتين صفراوين، ليُكمل «المدفعجية» الشوط الثاني بكامله بعشرة لاعبين.
وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 38 ليتمكن الألماني هافيرتس من افتتاح التسجيل بعد أن سرق ساكا الكرة مستفيدا من خطأ دفاعي، ليهيّأ الكرة امام هافيرتس المنفرد بمرمى برايتون، فلم يتردد الأخير بإرسالها لولبية فوق الحارس المتقدم (38).
وفي الشوط الثاني، شكّل طرد رايس لحظة مفصلية في المباراة استفاد على إثرها برايتون ليعادل النتيجة عن طريق بيدرو إثر تمريرة بينية من لويس دانك الى مينتيه الذي بادر الى التسديد فتصدى لها رايا مباشرة الى بيدرو الذي تابعها داخل المرمى (58).
هذا الهدف كان الأول في مرمى أرسنال هذا الموسم، وكاد هافيرتس يعيد التقدم لأرسنال من انفرادية أخرى لكنّ حارس برايتون أنقذ فريقه (75)، ثمّ كرر تألقه بعد دقيقتين من محاولة أخرى لساكا (77).
وعاد أستون فيلا من أرض ليستر سيتي بالفوز 2-1. تقدم فيلا بهدفين سجلهما البلجيكي أمادو أونانا (28) والكولومبي جون دوران (64)، وردّ ليستر سيتي بهدف للأرجنتيني فاكوندو بوانانوتي (73).
وحصد إيبوسيتش أول نقطة له هذا الموسم بتعادله مع ضيفه فولهام 1-1. سجل للأول ليام ديلاب (15) وعادل لفولهام جناحه الاسباني أداما تراوري (32).
وانتهت مباراة نوتنغهام فوريست وولفرهامبتون بالتعادل بالنتيجة عينها. سجل النيوزيلندي كريس وود لنوتنغهام فوريست (10) وعادل الفرنسي جان-ريكنيه بيلغارد لولفرهامبتون (12).
وأهدر إيفرتون فوزا أول هذا الموسم كان في
متناوله عندما تقدم على
ضيفه بورنموث بهدفين سجلهما مايكل كين (50) ودومينيك كالفرت لوين (57)، لكنه سقط بالثلاثة حين ردّ الضيوف بثلاثة اهداف في الدقائق الاخيرة من المباراة عن طريق الغاني انطوان سيمينيو (87) ولويس كوك (90+2) والكولومبي لويس سينيستيرا (90+6).
وألحق برنتفورد خسارة قاسية بساوثمبتون 3-1. سجّل للفائز الكاميروني براين مبويمو (43 و65) والكونغولي يوان ويسا (69)، مقابل هدف للياباني يوكيناري سوغاوارا (90+5).
والخسارة هي الثالثة تواليا لساوثمبتون منذ مطلع الموسم الحالي بعد عودته إلى مصاف أندية النخبة.
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