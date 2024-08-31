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المنتخب السعودي يدشن تدريباته

8/31/2024 7:21:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جدة‭ - (‬واس‭): ‬دشّن‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬معسكره‭ ‬الإعدادي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬جدة‭ ‬استعدادًا‭ ‬لخوض‭ ‬الجولتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

‭ ‬ويستضيف‭ ‬الأخضر‭ ‬نظيره‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة،‭ ‬فيما‭ ‬سيحل‭ ‬الأخضر‭ ‬ضيفًا‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬داليان‭ ‬سويوان‭.‬

‭ ‬ميدانيًا،‭ ‬أجرى‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬أولى‭ ‬حصصه‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الرديف‭ ‬لمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني،‭ ‬إذ‭ ‬بدأت‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬بتمارين‭ ‬الإحماء‭ ‬ثم‭ ‬تمرين‭ ‬التمرير،‭ ‬بعدها‭ ‬طبق‭ ‬تمارين‭ ‬تكتيكية‭ ‬متنوعة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬تقسيمه‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬مساحة‭ ‬الملعب،‭ ‬لتختتم‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬بتمارين‭ ‬الإطالة‭.‬

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