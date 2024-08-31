المنتخب السعودي يدشن تدريباته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جدة - (واس): دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس معسكره الإعدادي في محافظة جدة استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستضيف الأخضر نظيره الإندونيسي في الخامس من شهر سبتمبر القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب الصين في العاشر من شهر سبتمبر على ملعب داليان سويوان.
ميدانيًا، أجرى المنتخب السعودي أولى حصصه التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني روبرتو مانشيني، إذ بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
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