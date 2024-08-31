أنشيلوتي: ريال مدريد سيستعيد شكله المعهود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لنادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يعول‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬جماهيره‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬الجماهير‭ ‬ستساعدنا،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬أفضل‭ ‬نسخة‭ ‬لدينا‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬معقدة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬ضد‭ ‬لاس‭ ‬بالماس،‭ ‬أجد‭ ‬الفريق‭ ‬اليوم‭ ‬متحمسا‭ ‬لتقديم‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة،‭ ‬واللعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬واستعادة‭ ‬صلابته‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬وقت‭ ‬التحضير‭ ‬للمباريات‭ ‬كاف‭ ‬لأننا‭ ‬اعتدنا‭ ‬اللعب‭ ‬بهذا‭ ‬الايقاع‭ ‬وحل‭ ‬المشاكل‭ ‬كما‭ ‬كنا‭ ‬نفعل‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬لقد‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭ ‬واكتشفنا‭ ‬المشكلة‭ ‬ونريد‭ ‬تقديم‭ ‬استجابة‭ ‬جيدة‭ ‬غدا‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬عن‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬الشعور‭ ‬بالقلق‭ ‬ليس‭ ‬شعورا‭ ‬سيئا‭ ‬لأنه‭ ‬يعني‭ ‬أنك‭ ‬تهتم‭ ‬بالمشكلة‭ ‬التي‭ ‬تواجهك،‭ ‬واجهنا‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬ككتلة‭ ‬واحدة‭ ‬وعلينا‭ ‬تحسين‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي،‭ ‬نحن‭ ‬جميعا‭ ‬متفقون‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬لقد‭ ‬تحدثت‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين‭ ‬ونتفق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية،‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬المشكلة‭ ‬واضحة،‭ ‬يكون‭ ‬حلّها‭ ‬سهلا‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬معقدا‭ ‬للغاية،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ندافع‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وكما‭ ‬قلت‭ ‬إنه‭ ‬التزام‭ ‬جماعي،‭ ‬لدينا‭ ‬الآن‭ ‬سلوكيات‭ ‬فردية‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬وعلينا‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬لاستعادة‭ ‬الكرة،‭ ‬استقبلنا‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬ولكن‭ ‬الشعور‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬علينا‭ ‬استعادة‭ ‬الكرة‭ ‬والمنافسون‭ ‬يتحركون‭ ‬كثيرا‭ ‬بين‭ ‬الخطوط‭ ‬وسنجد‭ ‬الحل‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬مجرد‭ ‬تفاصيل‭.. ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬علينا‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬لأن‭ ‬الموسم‭ ‬طويل‭ ‬جدا،‭ ‬نحن‭ ‬حزينون‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وليس‭ ‬لأننا‭ ‬متأخرون‭ ‬بواقع‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬بدأنا‭ ‬للتو‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬جميع‭ ‬الصعوبات‭ ‬في‭ ‬الاعتبار،‭ ‬لقد‭ ‬عملنا‭ ‬معا‭ ‬لمدة‭ ‬قصيرة‭ ‬جدا،‭ ‬وسنحل‭ ‬المشكلة‭ ‬شيئا‭ ‬فشيئا،‭ ‬وسنصبح‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

وتطرق‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬القناص‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬فكرت‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الدفاعي،‭ ‬فإن‭ ‬مبابي‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفكر‭ ‬فيه،‭ ‬إنه‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية،‭ ‬وهو‭ ‬خطير،‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬لكنه‭ ‬يتحرك‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬تكيفه‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬ينصب‭ ‬التركيز‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الدفاعي‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جماعيا،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الدفاعي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمهاجم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ثانويا‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬وظيفته‭ ‬الرئيسية‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للشراكة‭ ‬بين‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ومبابي،‭ ‬أكد‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬فإنهما‭ ‬يتعاونان‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬مشكلة‭ ‬التسجيل‭ ‬ليست‭ ‬أمرا‭ ‬هينا،‭ ‬لأنها‭ ‬قضية‭ ‬رئيسية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمهاجم،‭ ‬بإمكانهما‭ ‬دائما‭ ‬اللعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وأسرع‭ ‬والتمتع‭ ‬بحركة‭ ‬أكثر‭ ‬نشاطا،‭ ‬لكن‭ ‬الهجوم‭ ‬ليس‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬لأننا‭ ‬سجلنا‭ ‬فيها‭ ‬جميعا‭ ‬وسنتحسن‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬حديثه‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬بمرور‭ ‬الوقت،‭ ‬سيتعاون‭ ‬مبابي‭ ‬وفينيسوس‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وكذلك‭ ‬سيجد‭ ‬مبابي‭ ‬التناغم‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭... ‬هجوميا‭ ‬لن‭ ‬نواجه‭ ‬أي‭ ‬مشكلة،‭ ‬ولم‭ ‬نواجه‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬ونضم‭ ‬بين‭ ‬صفوفنا‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬