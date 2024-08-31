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فيفا يرجئ مجددا استبعاد إسرائيل

8/31/2024 7:21:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

زيوريخ‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬أرجأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭) ‬مجددا‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬فلسطيني‭ ‬باستبعاد‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬للعبة‭ ‬الشعبية‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬الفيفا‭ ‬إنه‭ ‬سيدرس‭ ‬طلبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ضد‭ ‬نظيره‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬طلبا‭ ‬لاستبعاد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬وأمر‭ ‬الفيفا‭ ‬بإجراء‭ ‬تقييم‭ ‬قانوني‭ ‬عاجل‭ ‬ووعد‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬لمجلسه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭.‬

وقال‭ ‬الفيفا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إنه‭ ‬سيعرض‭ ‬التقييم‭ ‬القانوني‭ ‬على‭ ‬مجلسه‭ ‬بحلول‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬زيوريخ‭ ‬مقرا‭ ‬له‭ ‬إرجاء‭ ‬التقييم‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬تلقى‭ ‬الفيفا‭ ‬التقييم‭ ‬القانوني‭ ‬المستقل‭ ‬لطلبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭. ‬سيُرسَل‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الفيفا‭ ‬لمراجعته‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬مناقشة‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬الفيفا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬التقييم‭ ‬أو‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬لعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭.‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬للتعليق‭.‬

ويتهم‭ ‬الطلب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ترتكبها‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والتمييز‭ ‬ضد‭ ‬لاعبين‭ ‬عرب‭ ‬وإدراج‭ ‬أندية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

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