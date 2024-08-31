فيفا يرجئ مجددا استبعاد إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
زيوريخ – (رويترز): أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مجددا البت في طلب فلسطيني باستبعاد إسرائيل من المشاركة في المنافسات الدولية للعبة الشعبية بسبب الحرب في غزة.
وقال الفيفا إنه سيدرس طلبات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ضد نظيره الإسرائيلي في أكتوبر المقبل.
وقدم الاتحاد الفلسطيني طلبا لاستبعاد إسرائيل في مايو الماضي، وأمر الفيفا بإجراء تقييم قانوني عاجل ووعد بالنظر في الأمر خلال اجتماع غير عادي لمجلسه في يوليو.
وقال الفيفا الشهر الماضي إنه سيعرض التقييم القانوني على مجلسه بحلول 31 أغسطس.
وأعلن الاتحاد الدولي الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له إرجاء التقييم إلى أكتوبر.
وقال: «تلقى الفيفا التقييم القانوني المستقل لطلبات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ضد إسرائيل. سيُرسَل هذا التقييم إلى مجلس الفيفا لمراجعته حتى يمكن مناقشة الأمر في اجتماعه المقبل في أكتوبر».
ورفض الفيفا الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التقييم أو الموعد المحدد لعقد الاجتماع في أكتوبر.
ولم يرد الاتحاد الفلسطيني على طلبات للتعليق.
ويتهم الطلب الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية والتمييز ضد لاعبين عرب وإدراج أندية موجودة في الأراضي الفلسطينية في الدوري.
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