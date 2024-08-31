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افتتاح موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري :مسابقة ((سباح الموروث)) تشهد فوز 10 متسابقين

8/31/2024 7:21:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬10‭ ‬سباحين‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مسابقات‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬لموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬السباحة‭ ‬الحرة‭ (‬سباح‭ ‬الموروث‭).‬

وأقيمت‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عبر‭ ‬شوطين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬الواقعة‭ ‬مقابل‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق،‭ ‬وهي‭ ‬مسابقة‭ ‬خصصت‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و60‭ ‬عاما‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و45‭ ‬عاما‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬أحرز‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬محمد‭ ‬جفن‭ ‬تاركا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬للمتسابق‭ ‬حمد‭ ‬المنصوري،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬أحمد‭ ‬الحميدي‭ ‬ثم‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬خامسا‭.‬

وفاز‭ ‬السباح‭ ‬سند‭ ‬بحر‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لفئة‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬مسافة‭ ‬800‭ ‬متر،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جاسم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وجمال‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ونواف‭ ‬العطاوي‭ ‬رابعا‭ ‬وأخيرا‭ ‬مشعل‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬إذ‭ ‬يشمل‭ ‬مسابقات‭ ‬متعددة‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وبجانب‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬يشمل‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭) ‬وسباقات‭ ‬التجديف‭ ‬للقوارب‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬مسابقة‭ ‬كتم‭ ‬النفس،‭ ‬وهي‭ ‬فعالية‭ ‬جديدة‭ ‬أخرى‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

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