افتتاح موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري :مسابقة ((سباح الموروث)) تشهد فوز 10 متسابقين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق 10 سباحين الفوز في أولى مسابقات النسخة السابعة لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري المتمثلة في السباحة الحرة (سباح الموروث).
وأقيمت المسابقة الجديدة صباح يوم الجمعة عبر شوطين في المنطقة البحرية الواقعة مقابل متحف البحرين الوطني بين المنامة والمحرق، وهي مسابقة خصصت للفئة العمرية ما بين 30 و60 عاما.
وفي الشوط الأول للفئة العمرية بين 30 و45 عاما مسافة 1000 متر أحرز محمد الدوسري المركز الأول فيما حل في المركز الثاني محمد جفن تاركا المركز الثالث للمتسابق حمد المنصوري، ومن ثم جاء في المركز الرابع أحمد الحميدي ثم أحمد عبدالله خامسا.
وفاز السباح سند بحر بالمركز الأول في الشوط الثاني لفئة من 46 إلى 60 عاما مسافة 800 متر، فيما حل عبدالرحمن جاسم في المركز الثاني وجمال الدوسري في المركز الثالث ونواف العطاوي رابعا وأخيرا مشعل الدوسري في المركز الخامس.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري أحد أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، إذ يشمل مسابقات متعددة تقام على مدى 3 أشهر بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر به البحرين منذ القدم وجعل منها مركزًا إقليميًا مهمًا في صيد اللؤلؤ.
وبجانب السباحة في المياه المفتوحة يشمل موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السابعة مسابقة صيد الأسماك (الحداق) وسباقات التجديف للقوارب التراثية فئة 30 قدما، علاوة على مسابقة كتم النفس، وهي فعالية جديدة أخرى تقام للمرة الأولى هذا العام.
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