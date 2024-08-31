فيديو خطف عريس ليلة زفافه بمصر يشعل بلبلة.. ومفاجأة صادمة

MENAFN - Khaberni) خبرني -في واقعة شبيهة بأفلام السينما، انتشر بين المصريين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية فيديو مثير أظهر خطف عريس يوم زفافه في محافظة الدقهلية شمال البلاد، ما أثار موجة من الغضب والرعب.





فقد بين الفيديو العريس الشاب مرتدياً بدلة سوداء أمام قاعة أفراح، ومحاطاً بأسرته وأصدقائه، قبل أن تظهر سيارة بيضاء ويترجل منها شخص ليخطف العريس ويفر هاربًا.





كما وثق المقطع ردود فعل الحاضرين الذين صدموا، فيما تعالى صراخ وبكاء المعازيم، وحاول أقارب العريس وأصدقاؤه اللحاق بالسيارة لإنقاذه، لكن السائق لاذ بالفرار.





جدل كبير على التواصل

وأثار هذا المشهد حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن خوفهم على حياة الشاب.





فيما اعتبر آخرون أنه مجرد مسلسل من أجل زيادة المشاهدات والترند فقط.





وعبر البعض عن استيائهم من الفيديو، مؤكدين أنه إذا كان ما حدث مجرد مزاح، فهو عمل غير مبرر نظرا إلى حجم الرعب والخوف الذي تسبب فيه للعريس وأسرته.





كما شدد آخرون على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الموقف، مؤكدين أن التلاعب بمشاعر الناس من أجل الحصول على مشاهدات أمر غير مقبول.





من جانبها عكفت الأجهزة الأمنية على فحص الفيديو المتداول، دون أن تصدر بياناً رسمياً حتى اللحظة.





غير أن مصدرا أمنيا أوضح أن العريس الذي ظهر في الفيديو يدعى "أحمد جمال"، وهو يوتيوبر يملك قناة عبر موقع يوتيوب باسم "جمهورية أحمد وأمل"، والمقطع مجرد تمثيلية لجذب المشاهدات خلال حفل زفافهما، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.





كما أكد المصدر أنه جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من نشر ذلك المقطع، كونه أثار حالة من الهلع والفزع بين المواطنين.





ظهور العريس

ليخرج بعدها أحمد جمال عن صمته، ويوضح أن الواقعة غير حقيقية، ومجرد مشهد تمثيلي لجذب المشاهدات.





كما قال: "من يوم ما قولنا هنعمل فرح وإحنا بنرتب للفيديو، تعبنا كتير واتوترنا وغيرنا الخطط كتير علشان نطلع بمشهد خطف العريس من وسط أهله وعروسته، وعملنا أكشن على الطريق".





كذلك أضاف في مقطع نشره عبر قناته على اليويتوب: "محدش كان يتوقع إحنا تعبنا قد إيه علشان نحضر الأشخاص اللي هينفذوا ونطلع الفيديو ده، وكان صدمة للعائلة والمشاهدين، والفيديو نجح وحقق اللي كان نفسي فيه".

وتاليا الفيديو عبر موقعنا:



