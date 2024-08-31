تشخيص التوحد عبر الذكاء الاصطناعي

طور فريق من الباحثين الأمريكيين طريقة لتشخيص مرض التوحد قد تحفز العلاجات المبكرة الحاسمة، وفق ((ساينس أدفانس)). وقال الفريق: إن تحليل الذكاء الاصطناعي الجديد يمكنه تحديد العلامات الجينية للتوحد من خلال النشاط البيولوجي في الدماغ، بدقة تتراوح بين 89 و95 %.

وتتضمن الطريقة المطورة رسم خرائط الدماغ القياسية، عبر التصوير بالرنين المغناطيسي، قبل إعادة تحليل تلك المسوحات عبر الذكاء الاصطناعي.

وطورت الدكتورة شينجيني كوندو، الأستاذة بجامعة واشنطن في سانت لويس، تقنية النمذجة الرياضية الجديدة للدماغ أثناء دراستها. وتركز الطريقة، التي أطلق عليها اسم ((قياس الشكل القائم على النقل))، على تحديد الأنماط المرتبطة بأجزاء من الشفرة الجينية.