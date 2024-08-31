دراسة تؤكد العلاقة بين الدهون وأمراض القلب

دراسة تؤكد العلاقة بين الدهون وأمراض القلب
التاريخ
8/31/2024 7:14:33 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت دراسة أمريكية، استمرت 30 عاماً، عن علاقة قوية بين مستويات الدهون في الدم ومؤشر الالتهاب في الجسم والإصابة بأمراض القلب لدى النساء. وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي لديهن مستويات مرتفعة من الكوليسترول الضار والبروتين الدهني ومستويات مرتفعة من البروتين التفاعلي C، أكثر عرضة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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