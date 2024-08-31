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دراسة تؤكد العلاقة بين الدهون وأمراض القلب

8/31/2024 7:14:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دراسة أمريكية، استمرت 30 عاماً، عن علاقة قوية بين مستويات الدهون في الدم ومؤشر الالتهاب في الجسم والإصابة بأمراض القلب لدى النساء. وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي لديهن مستويات مرتفعة من الكوليسترول الضار والبروتين الدهني ومستويات مرتفعة من البروتين التفاعلي C، أكثر عرضة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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