قناع ذكي يحلل الأنفاس

ابتكر العلماء ((قناعاً ذكياً)) يمكنه تحليل أنفاس مرتديه، واكتشاف علامات المرض، وفق ((ذي غارديان)).

ويأمل العلماء أن يوفر الجهاز، الذي يمكنه بياناته إلى تطبيق عبر البلوتوث، طريقة ميسورة التكلفة ومريحة لالتقاط وتحليل المؤشرات الحيوية، المتعلقة بالعمليات التنفسية والأيضية على الفور.

وذكر العلماء أن القناع لديه القدرة على تحسين الجهود المبذولة لتشخيص حالات مثل أمراض الرئة في وقت مبكر، ومراقبة الحالات، ودعم خطط العلاج المصممة خصيصاً.

وقال البروفيسور وي جاو، المؤلف الرئيسي للبحث، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: ((يمكن للقناع الذي قمنا بتقييمه في هذا العمل مراقبة حالات الكلى، وكذلك التهاب الشعب الهوائية في مرض الانسداد الرئوي المزمن، والربو في نفس الوقت)). وأفاد الفريق في الورقة البحثية المنشورة في مجلة ((ساينس)) أن القناع قدم بديلاً غير جراحي لفحوصات الدم لإدارة أمراض الكلى، ومراقبة التمثيل الغذائي للبروتين الشخصي.

وأضاف البروفيسور جاو: ((يمكن ارتداء هذا القناع أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، في النهار والليل، حيث يوفر مراقبة صحية شخصية مستمرة، في الوقت الفعلي، وفي المنزل دون الحاجة إلى زيارة المستشفى)).