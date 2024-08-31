غلوم: الطقس يؤثر على أداء الأندية في الدوري

استبعد حسين غلوم نجم منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق، التقييم الحقيقي للعديد من أندية دوري أدنوك للمحترفين، أو اللاعبين قبل مرور 6 جولات على الأقل من عمر المسابقة، وشدد على أن حالة الطقس الحالية، تؤثر بشكل كبير على الأداء الفردي والجماعي خلال المباريات، وتجبر المدربين على طرق لعب لا تظهر الإمكانيات الحقيقية للاعبيهم، وتوقع ارتفاع مؤشرات الأداء والمستويات الفنية بشكل تدريجي في الجولات المقبلة، خصوصاً وأن المسابقة سوف تتوقف قرابة الأسبوعين لظروف ارتباط المنتخب الوطني الأول بتصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال غلوم: ((تحاول الأندية في الجولتين الأولى والثانية للدوري، الحسم المبكر للمباراة، ومن ثم الاعتماد على الإغلاق الدفاعي تجنباً لإجهاد اللاعبين، وإمكانية تعرضهم للإصابة بسبب ظروف الطقس الحار، والرطوبة العالية التي تقام فيها المباريات، وهناك مدربون استطاعوا التعامل مع هذا الأمر بذكاء مثل الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، وهو ما ظهر بطريقة لعب فريقه أمام كلباء في الجولة الثانية، ومدرب البطائح الكرواتي غوران توميتش، الذي نجح في قيادة فريقه إلى تقديم أداء جيد أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى رغم الخسارة 1 - 2، وعمل (ريمونتادا) أمام العين، والخروج بنقطة التعادل، بعدما كان البطائح متأخراً بثلاثة أهداف)).

ترقب

ورأى غلوم، أن من المبكر ترشيح أندية محددة للمنافسة على درع دوري النسخة الحالية، وقال: ((علينا انتظار عدد آخر من الجولات قبل بناء رؤية فنية لطبيعة المنافسة هذا الموسم، لأن هناك أندية لم تظهر بعد مستواها الحقيقي، مثل الوصل الذي كان أفضل كثيراً في الموسم الماضي، والنصر رغم نتائجه الجيدة، إلا أنه من وجهة نظري لم يقابل فرقاً قوية بعد، مع احترامي لبني ياس وفوزه في الجولة الأولى على الجزيرة الأقل كثيراً عن التوقعات، والعين وشباب الأهلي، لديهما بعض المشكلات الفنية الواضحة، وأتوقع مع تحسن حالة الطقس، ومعالجة الأندية لأخطاء الجولتين الأولى والثانية خلال فترة التوقف، سيكون الأداء أقوى وأفضل في الجولات التالية)).

إثارة

الجدير بالذكر، أن الجولة الثانية شهدت مباريات ونتائج مثيرة، وذلك بعد تغلب النصر على ضيفه بني ياس 4 - 1، لتكون المرة الأولى التي يحقق فيها ((العميد)) الفوز في أول جولتين لدوري المحترفين منذ موسم 2015 - 2016، ورفع النصر المتفوق في الجولة الأولى على العروبة 5 - 1، رصيده إلى 6 نقاط، محافظاً على صدارة جدول الترتيب، حقق الوصل فوزه الأول في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي، بتفوقه على ضيفه دبا الحصن 1 - 0، وحصد الجزيرة نقاط مباراته مع العروبة بالفوز 2 - 0، وخطف الشارقة انتصاراً ثميناً من ضيفه كلباء 1 - 0، وفرض البطائح تعادلاً مثيراً في اللحظات الأخيرة أمام العين بنتيجة 3-3، لتصبح وللمرة الثانية في تاريخه، لا يحقق العين الفوز في مباراة بعد تقدمه بثلاثية نظيفة، بعد مواجهته أمام العروبة في سبتمبر 2021، وحقق الوحدة الفوز الثاني على حساب خورفكان 1 - 0، لتكون المرة الأولى التي يحقق فيها الوحدة الفوز في أول جولتين منذ موسم 2018 - 2019، وحقق شباب الأهلي الفوز على مضيفه عجمان 2 - 1، ليصل ((الفرسان)) إلى 6 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما يظل عجمان من دون رصيد من النقاط في المركز 11.