زكريا أحمد: تألق الحراس وراءه مدربون متميزون

أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، أن حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، يعد ((نجم العرين)) في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، بقيامه بـ 6 تصديات حاسمة في 48 دقيقة، واستطاع المحافظة على فوز ((الفرسان)) بعدما شارك بديلاً لزميله المصاب الحارس حسن حمزة، الذي تألق مع فريقه في الشوط الأول.

وأوضح أن تألق المقبالي وحمزة أمام عجمان، يؤكد أن الحراس المتميزين يقف وراءهم مدربون متميزون، مشيراً إلى الإسباني امونيا مدرب الحراس في نادي شباب الأهلي، كان مدرباً للجزيرة طوال 8 سنوات، وخلال تلك السنوات، تألق علي خصيف على المستوى المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الجولة شهدت تسجيل 19 هدفاً، وتم تسجيل 10 أهداف في الشوط الأول، و9 أهداف في الشوط الثاني، ومنها 3 أهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع، وتم تسجيل 3 أهداف من ركلات جزاء، وتسببت أخطاء الحراس في 6 أهداف، وسجل 11 هدفاً من داخل المنطقة، و6 أهداف من هجمات انفراد في معدل عالٍ، ومثلها من كرات رأسية، وهدف واحد من نيران صديقة.

ونال عبدالله التميمي حارس النصر، شرف التصدي الأول هذا الموسم لركلة جزاء، فيما قام عادل أبو بكر حارس دبا الحصن، بالتصدي لــ 10 كرات حاسمة في مباراة فريقه مع الوصل، وهو رقم كبير ومميز للحارس الذي كان احتياطياً في الجولة الأولى لزميله المتميز سهيل المطوع، ونوه في الختام إلى نجاح زايد الحمادي حارس الوحدة، في الحفاظ على شباكه نظيفة في جولتي الدوري الأولى والثانية.